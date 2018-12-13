Посол Узбекистана аккредитован в Швеции

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. 12 декабря вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Швеции (с резиденцией в Берлине, ФРГ) Набижон Касимов вручил свои верительные грамоты Королю Швеции Карлу XVI Густаву.

После аудиенции посол Узбекистана провел в Стокгольме встречи с генеральным директором МИД Швеции по вопросам торговли Теппо Тауриайненом, заместителем директора Департамента Восточной Европы и Центральной Азии Мартиной Куик, а также представителями Шведского агентства по содействию инвестициям и торговле "Business Sweden", компаний Ericsson, Scania, Jambo Tours, TEMA и неправительственной организации Silc.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, туризма, науки, образования и культуры.

Набижон Касимов является послом Узбекистана в ФРГ с октября прошлого года. Ранее, с 2013 года, он работал председателем Ассоциации частных туристических организаций Узбекистана.

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