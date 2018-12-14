



Соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Турции



ТАШКЕНТ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. 13 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с выражением соболезнований по случаю железнодорожной катастрофы в Анкаре, унесшей множество человеческих жизней. В своем послании Президент передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи