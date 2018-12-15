В Ташкенте обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Литвы

ТАШКЕНТ, 15 декабря. /УЗИНФОРМ/. 13 декабря в Ташкенте был проведен 7-й раунд межмидовских политических консультаций между Узбекистаном и Литвой, для участия в котором в страну прибыла делегация Литвы во главе с вице-министром иностранных дел Литвы Дарюсом Скусявичюсом.

В ходе проведенных переговоров стороны проанализировали текущее состояние и перспективы дальнейшего рзвития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, инвестиций, туризма, сельского хозяйства, транспорта и связи, пищевой промышленности, фармацевтики и других, взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

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