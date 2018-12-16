Узбекистан посетил глава Международной организации труда

ТАШКЕНТ, 16 декабря. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан посетил с рабочим визитом Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер.

13 декабря он посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана, где провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел Илхомом Неъматовым, а на следующий день был принят главой государства Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе проведенных встреч обсуждались вопросы развития сотрудничества страны и МОТ, в том числе, в рамках реализации Целей устойчивого развития ООН и конвенций МОТ, обеспечению прав трудящихся, а также разработки в Узбекистане Национальной стратегии занятости.

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