



Погода в Узбекистане на 18 декабря



ТАШКЕНТ, 17 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 декабря, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и в первой половине дня возможны осадки (дождь, возможен переход в снег). Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-2о тепла, днем 4-6о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о мороза, днем 3о мороза-2о тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 3-8 тепла; по пустынной зоне ночью 5-10о мороза, днем 3о мороза-2о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и в первой половине дня местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 3-8о тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и в первой половине дня местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 3-8о тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 7-12о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и в первой половине дня местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 0-5о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами снег, возможен сильный. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 2о мороза-3о тепла.

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