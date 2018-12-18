В Ташкенте обсуждены вопросы развития узбекско-австрийского диалога

ТАШКЕНТ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. 17 декабря в Ташкенте был проведен очередной раунд межмидовских политических консультаций между Узбекистаном и Австрией, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация во главе с политическим директором Федерального министерства по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрийской Республики Александром Маршиком.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, инвестиций и других.

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