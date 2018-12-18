В Домодедово погибли двое граждан Узбекистана

В Домодедово погибли двое граждан Узбекистана18.12.2018 10:37
НОВОСТИ В МИРЕ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. 17 декабря Консульский отдел Посольства Узбекистана в России сообщил о гибели двух граждан Узбекистана в результате отравления угарным газом.
Трагедия произошла в городе Домодедово Московской области РФ и унесла жизни 6 человек. Среди погибших были узбекистанцы: Каюмов Ирисбек Оловердиевич 19990 года рождения и Джабборов Шерзод Неъматжонович 1975 года рождения, оба из Андижанской области.
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