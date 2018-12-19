Погода в Узбекистане на 20 декабря

Погода в Узбекистане на 20 декабря19.12.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, ночью и в первой половине дня снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-5о мороза, днем 0-2о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13о мороза, днем 1-6о мороза.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 3-8о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, ночью и в первой половине дня местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 0-5о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, ночью и в первой половине дня местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 0-5о тепла. 20 декабря по горным районам Ташкентской области свыше 1800 м лавиноопасно.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, ночью и в первой половине дня местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 2-7о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, ночью и в первой половине дня местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 0-5о тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, местами снег. Возможен туман. По горным районам Ташкентской области свыше 1800 м лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о мороза, днем 2-7о мороза.
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УЗИНФОРМ