Новый посол Австрии прибыл в Ташкент

Новый посол Австрии прибыл в Ташкент19.12.2018 11:39
ТАШКЕНТ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. 18 декабря вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской Республики (с резиденцией в Вене) Алоис Краут посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана, чтобы вручить копии своих верительных грамот министру иностранных дел Абдулазизу Камилову.
В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития узбекско-австрийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
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