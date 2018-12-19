Новый посол Австрии прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. 18 декабря вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской Республики (с резиденцией в Вене) Алоис Краут посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана, чтобы вручить копии своих верительных грамот министру иностранных дел Абдулазизу Камилову.

В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития узбекско-австрийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

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