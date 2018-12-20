Узбекистан и Туркменистан провели переговоры по границе

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. 19 декабря в Туркменабате (Лебапский велаят Туркменистана) завершилась недельная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном.

Встреча была организована с целью рассмотрения результатов выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на участке Государственной границы между двумя странами, подведения итогов работ, проведенных в 2018 году, а также согласования Плана-графика встреч на 2019 год.

Стороны также доработали пакет проектов нормативных документов демаркации узбекско-туркменской Государственной границы.

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