МИД Узбекистана посетил посол Кыргызстана

ТАШКЕНТ, 21 декабря. /УЗИНФОРМ/. 20 декабря внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики Ибрагим Джунусов.

В ходе визита новый глава кыргызской дипмиссии вручил копии своих верительных грамот главе МИД Абдулазизу Камилову, после чего стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-кыргызского диалога в политической, торгово-экномической и культурно-гуманитарной областях, вопросы определения границы между двумя странами.

С августа 2016 года послом Кыргызстана в Узбекистане являлся Данияр Сыдыков.

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