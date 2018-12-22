



В Узбекистане определены задачи по стимулированию экспорта



ТАШКЕНТ, 22 декабря. /УЗИНФОРМ/. 20 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по усилению содействия и стимулирования экспорта". Документ гласит: "За текущий год во внешнеэкономической сфере страны на системной основе реализованы структурные преобразования, направленные на обеспечение поступательного роста объемов внешней торговли и экспорта, в частности, проведена либерализация валютной политики, устранены административные барьеры, установлен рыночный механизм ценообразования и оплаты за экспортируемую плодоовощную продукцию.



Юридическим лицам, имеющим долю экспорта в общей выручке от реализации товаров (работ, услуг) более 15 процентов, в том числе через комиссионера (поверенного), предоставлена возможность уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль юридических лиц и единому налоговому платежу.



Вместе с тем проводимый на постоянной основе мониторинг эффективности принимаемых мер показывает, что, несмотря на общую положительную динамику показателей внешней торговли и экспорта, темпы фактического прироста его объемов не соответствуют темпам модернизации экономики.



Обеспечению значительного прироста объемов экспорта в первую очередь в отраслях, где имеются конкурентные преимущества, препятствует наличие ряда системных проблем и недостатков. В частности:



во-первых, не используются в полном объеме имеющиеся производственные мощности и преимущества, связанные с наличием широкого спектра сырьевых, а также трудовых ресурсов и обеспечивающие выпуск конкурентоспособной на внешних рынках продукции с высокой добавленной стоимостью;



во-вторых, не развиваются инструменты финансовой поддержки деятельности экспортеров, отсутствуют механизмы предэкспортного и экспортного финансирования;



в-третьих, не уделяется должное внимание проведению глубоких маркетинговых исследований, формированию долгосрочных стабильных рынков сбыта, созданию внешнеторговой инфраструктуры, в том числе за рубежом;



в-четвертых, отсутствует системная работа по организации и продвижению экспорта различных видов услуг, не развита необходимая инфраструктура для их оказания.



В целях кардинального увеличения объемов экспорта товаров и услуг, расширения номенклатуры экспортоориентированной продукции, обеспечения сбалансированности внешней торговли и увеличения валютных поступлений:



1. Считать важнейшими задачами руководителей комплексов Кабинета Министров, Министерства внешней торговли, Министерства экономики, министерств, ведомств, органов хозяйственного управления, иных организаций, а также Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента оказание всестороннего содействия субъектам предпринимательства: в увеличении производства конкурентоспособной экспортоориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью, кардинальном повышении объемов экспорта услуг (туристских, медицинских, образовательных, транспортных, строительных и др.), ускоренном создании сопутствующей инфраструктуры для их оказания;

в поиске партнеров и заключении договоров с организациями и предприятиями на поставку продукции собственного производства. 2. Принять предложение Министерства внешней торговли, Министерства финансов, Министерства экономики и Центрального банка о создании Национальной системы поддержки экспорта, определив ее основными задачами:



а) в части информационно-аналитического сопровождения экспортной деятельности: совершенствование государственной политики в области развития и поддержки экспорта, содействие в реализации государственных программ развития экспортного потенциала;

осуществление информационной и консультационной поддержки экспортеров и их иностранных контрагентов по вопросам маркетинга, ценообразования, транспортной логистики, сертификации, стандартизации и контроля качества, налогового и таможенного администрирования, в том числе за рубежом, условиям доступа на зарубежные рынки по принципу "одно окно";

содействие в поиске иностранного покупателя и сопровождение переговорного процесса до этапа заключения экспортного контракта, включая его подготовку;

обеспечение системного взаимодействия с министерствами и ведомствами республики, хокимиятами областей и районов по продвижению национальной экспортной продукции за рубежом, доступа экспортеров к информации о мерах поддержки экспорта, имеющихся льготах и преференциях, задачах и функциях уполномоченных органов государственной власти;

создание сети информационно-консультационных центров в регионах;

сопровождение электронной внешнеторговой площадки с ведением базы данных об отечественных экспортерах, производимой продукции и услугах, содействие субъектам предпринимательства, осуществляющим производственную и экспортную деятельность, в выходе на ведущие международные площадки электронной торговли;

реализацию программы "Made in Uzbekistan" по продвижению узбекских брендов и товаров за рубежом для подтверждения добросовестности отечественных производителей как надежных поставщиков качественной продукции, в том числе посредством ежегодного проведения национальной выставки "Made in Uzbekistan", отраслевых и региональных выставок и ярмарок товаров, а также участия в международных выставках и презентациях;

организацию и проведение образовательных семинаров и тренингов для начинающих экспортеров, торговых миссий для предпринимателей в зарубежные страны по вопросам внешнеторговой деятельности; б) в части финансовой поддержки экспортной деятельности: обеспечение доступа к финансовым ресурсам для предприятий-экспортеров, содействие росту объемов несырьевого экспорта, числа национальных экспортеров и стран, закупающих их продукцию;

финансирование организации выставочных стендов и участия предприятий республики в международных выставках-ярмарках, проведения презентаций и рекламных кампаний, в том числе по продвижению традиционных национальных продуктов и брендов на потенциальных рынках сбыта;

оказание целевого финансового содействия предприятиям-экспортерам в целях покрытия расходов, связанных с внедрением международных систем стандартизации и сертификации как в республике, так и за рубежом, регистрацией национальной продукции в зарубежных уполномоченных органах;

внедрение механизмов предэкспортного и экспортного финансирования, страхования экспортных кредитов и рисков с учетом опыта зарубежных стран, успешно внедривших современные механизмы финансовой поддержки и страхования отечественного экспорта, в том числе с привлечением международных финансовых институтов;

привлечение займов и льготных кредитов международных и зарубежных финансовых институтов для торгового финансирования;

оказание других комплексных финансовых и консалтинговых услуг. 3. Установить, что функционирование Национальной системы поддержки экспорта координируется Министерством внешней торговли Республики Узбекистан.



4. Одобрить предложения Министерства внешней торговли, Министерства финансов, Министерства экономики, Центрального банка, Государственного комитета по инвестициям и Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции о: создании Агентства продвижения экспорта при Министерстве внешней торговли Республики Узбекистан на базе Фонда поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства при Национальном банке внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан;

возложении на Национальную компанию экспортно-импортного страхования "Узбекинвест" функций по страхованию экспортных кредитов и операций с ее передачей Министерству внешней торговли;

избрании министра внешней торговли Республики Узбекистан председателем Наблюдательного совета Акционерного коммерческого банка "Узагроэкспортбанк";

учреждении торговых представительств при посольствах Республики Узбекистан за рубежом. 5. Министерству финансов Республики Узбекистан ежегодно, начиная с 2019 года, при формировании параметров Государственного бюджета Республики Узбекистан предусматривать средства в размере не менее 15 миллионов долларов США для выделения Агентству продвижения экспорта при Министерстве внешней торговли Республики Узбекистан.



6. Министерству внешней торговли совместно с Министерством финансов, Государственным комитетом по инвестициям и Центральным банком Республики Узбекистан: в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения по организации функционирования Национальной системы поддержки экспорта, предусмотрев источники финансирования мероприятий в рамках ее эффективного функционирования, а также механизмы финансовой поддержки экспортеров и страхования рисков при экспорте, защиты от дискриминационных мер, тарифных и нетарифных барьеров;

в недельный срок внести предложения по повышению уставного капитала Акционерного коммерческого банка "Узагроэкспортбанк" до минимально требуемого уровня. 17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш. и заместителя советника Президента Республики Узбекистан Ганиева Э.М.". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи