Посол Вьетнама отбывает из Ташкента

ТАШКЕНТ, 22 декабря. /УЗИНФОРМ/. 21 декабря Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам Фам Ван Фао посетил ведомство внешней политики Узбекистана.

В ходе встречи с главой МИД Абдулазизом Камиловым посол сообщил о завершении срока своего пребывания в должности, после чего стороны оценили текущее состояние и обсудили перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений.

Фам Ван Фао работал в Узбекистане с ноября 2014 года, сменив в должности Ле Мань Луана.

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