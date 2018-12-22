Посол Вьетнама отбывает из Ташкента

Посол Вьетнама отбывает из Ташкента22.12.2018 13:35
ТАШКЕНТ, 22 декабря. /УЗИНФОРМ/. 21 декабря Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам Фам Ван Фао посетил ведомство внешней политики Узбекистана.
В ходе встречи с главой МИД Абдулазизом Камиловым посол сообщил о завершении срока своего пребывания в должности, после чего стороны оценили текущее состояние и обсудили перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений.
Фам Ван Фао работал в Узбекистане с ноября 2014 года, сменив в должности Ле Мань Луана.
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