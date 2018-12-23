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В Узбекистане упорядочат деятельность СЭЗ
23.12.2018 12:40

ТАШКЕНТ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. 21 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы координации и управления деятельностью свободных экономических зон".

Документ гласит:

"В стране сформирована законодательная база, регулирующая деятельность свободных экономических зон, упрощен механизм управления их деятельностью за счет децентрализации административных функций и расширения полномочий административных советов свободных экономических зон и малых промышленных зон в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте (далее – административные советы).

Вместе с тем изучение практики создания и функционирования свободных экономических зон свидетельствует о наличии системных проблем и недостатков, препятствующих обеспечению эффективности их деятельности.

В частности, недостаточно эффективная работа административных советов и дирекций свободных экономических зон, а также слабое развитие транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры затрудняют ускоренную реализацию инвестиционных проектов и снижают их привлекательность для потенциальных инвесторов.

Дублирование функций органов государственного управления в организации и координации деятельности свободных экономических зон приводит к затягиванию решения организационных вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов.

В целях дальнейшего упрощения системы координации и управления деятельностью свободных экономических зон, улучшения условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренной реализации инвестиционных проектов, организации на этой основе новых рабочих мест и повышения доходов населения:

1. Установить, что:

  • решение о предоставлении земельного участка для реализации инвестиционных проектов оформляется протоколом административных советов об отборе и размещении инвестиционных проектов для реализации на территориях свободных экономических зон без принятия отдельного решения хокима района (города) о предоставлении земельного участка;
  • условием размещения проектов на территории свободных экономических зон является достижение объема экспорта не менее 25 процентов произведенной продукции по итогам второго финансового года начала деятельности в течение двух лет и не менее 50 процентов в последующие годы. При этом в случае несоблюдения данных условий субъект предпринимательства лишается статуса участника свободной экономической зоны с отменой ранее предоставленных льгот;
  • принятие административными советами решения о реализации проекта на территории свободных экономических зон осуществляется только при наличии положительного заключения ГУП "Центр комплексной экспертизы и импортных контрактов при Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики Узбекистан" (далее – Центр) по бизнес-планам или технико-экономическим обоснованиям реализуемых проектов;
  • срок выдачи заключения Центра по бизнес-планам или технико-экономическим обоснованиям реализуемых проектов не должен превышать двадцати календарных дней;
  • общий срок рассмотрения административными советами инвестиционных заявок на размещение производств на территории свободных экономических зон не должен превышать тридцати календарных дней, включая процесс выдачи заключения Центра;
  • таможенное оформление всех товаров, импортируемых участниками свободных экономических зон с применением льгот по таможенным платежам, осуществляется при наличии положительного заключения Центра по результатам комплексной экспертизы перечней товаров;
  • срок выдачи заключения Центра по результатам комплексной экспертизы перечней товаров не должен превышать 15 календарных дней;
  • льготы, предоставленные участникам свободных экономических зон, применяются только к продукции, произведенной на территории свободных экономических зон;
  • генеральные планы свободных экономических зон утверждаются административными советами по согласованию с Министерством строительства и Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям;
  • директора дирекций свободных экономических зон назначаются на должность и освобождаются от должности административными советами по согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан;
  • Кабинет Министров Республики Узбекистан на ежеквартальной основе заслушивает отчеты руководителей дирекций свободных экономических зон о ходе реализации одобренных инвестиционных проектов.

2. Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок внести проект нормативно-правового акта по совершенствованию деятельности свободной экономической зоны "Навои" на основе лучшего мирового опыта, предусматривающий:

  • преобразование организационно-правовой формы ГУП "Дирекция свободной экономической зоны "Навои" в акционерное общество с передачей на его баланс объектов инженерно-коммуникационных сетей, расположенных на территории свободной экономической зоны "Навои", в качестве государственной доли, а также всего земельного участка свободной экономической зоны "Навои" на праве постоянного пользования;
  • оказание дирекцией свободной экономической зоны "Навои" услуг для участников свободной экономической зоны, в том числе маркетинговых, консалтинговых, логистических, коммунально-бытовых, гостиничных, образовательных, страховых и других видов услуг, не запрещенных законодательством;
  • внедрение на территории свободной экономической зоны "Навои" упрощенного визового режима и порядка найма сотрудников, в том числе иностранных граждан;
  • установление упрощенного порядка лицензирования и получения разрешений для участников свободной экономической зоны. При этом дирекция свободной экономической зоны "Навои" наделяется полномочием сопровождать участника и подтверждать соответствие заявителя квалификационным требованиям;
  • установление порядка, согласно которому при несоблюдении участником условий размещения проектов на территории свободной экономической зоны "Навои" расторжение договора с ним производится исключительно в судебном порядке;
  • создание на территории свободной экономической зоны "Навои" комфортных условий для труда и проживания иностранных граждан.

3. Возложить ответственность на:

а) Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям за:

  • привлечение инвестиций, в том числе иностранных, на территорию свободных экономических зон;
  • своевременную реализацию инвестиционных проектов на территории свободных экономических зон;
  • проведение постоянного мониторинга за ходом реализации инвестиционных проектов на территории свободных экономических зон с выявлением причин, препятствующих их своевременному вводу, а также эффективностью деятельности участников свободных экономических зон с принятием мер по оказанию им практической помощи в решении возникающих проблем;

б) Министерство экономики Республики Узбекистан за:

  • создание необходимых условий в свободных экономических зонах для привлечения инвесторов, включая обеспечение инженерно-транспортной инфраструктурой, объектами социального-бытового и культурно-общественного назначения;
  • определение специализации свободных экономических зон, роли в социально-экономическом развитии территорий и установление с учетом этого конкретных критериев отбора проектов, предоставляемых льгот и других видов государственной поддержки;

в) Кабинет Министров Республики Узбекистан за:

  • осуществление координации и мониторинга деятельности административных советов и дирекций свободных экономических зон;
  • внесение в установленном порядке предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства с целью создания более благоприятных условий для инвесторов, реализующих проекты на территории свободных экономических зон, а также увеличение поставок производимой ими продукции на экспорт;
  • установление действенного контроля за деятельностью дирекций свободных экономических зон, внесение предложений о принятии мер ответственности к руководителям министерств, ведомств, органов хозяйственного управления и дирекций свободных экономических зон, не обеспечивших выполнение возложенных на них задач и функций;
  • приостановление или лишение статуса участника свободных экономических зон, отмену решений административных советов о размещении хозяйствующих субъектов на территории свободных экономических зон по представлениям административных советов, дирекций свободных экономических зон или других органов и организаций о невыполнении инвесторами принятых на себя обязательств;

г) подразделения советника Президента РеспубликиУзбекистан по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики за:

  • обеспечение координации деятельности министерств, ведомств, органов государственной власти на местах по оказанию практического содействия в решении вопросов, связанных с развитием и функционированием свободных экономических зон, реализацией на их территории инвестиционных проектов;
  • заслушивание на ежеквартальной основе отчетов руководителей соответствующих подразделений Кабинета Министров Республики Узбекистан, а также первых руководителей Министерства экономики, Государственного комитета по инвестициям, Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятов областей о выполнении задач, возложенных настоящим Указом.

4. Предоставить право дирекциям свободных экономических зон выступать заказчиками по разработке генеральных планов или архитектурно-планировочной организации их территорий.

5. Утвердить:

  • "Дорожную карту" по строительству и ремонту автомобильных дорог и сетей водоснабжения и канализации свободных экономических зон в 2019 году (далее – "Дорожная карта") согласно приложению № 1;
  • обновленный типовой состав административных советов свободных экономических зон и малых промышленных зон в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкентесогласно приложению № 2.

6. Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям:

а) совместно с Министерством экономики в срок до 1 апреля 2019 года разработать и внести проект Концепции развития свободных экономических зон (далее – Концепция), предусмотрев:

  • определение специализации свободных экономических зон, конкретных критериев отбора инвестиционных проектов, предоставляемых льгот и других видов государственной поддержки;
  • создание в свободных экономических зонах необходимых условий для привлечения инвесторов, включая обеспечение инженерно-транспортной инфраструктурой, объектами социально-бытового и культурно-общественного назначения;
  • совершенствование системы управления свободных экономических зон, в том числе путем определения единых стандартов организации деятельности дирекций, расширения перечня оказываемых услуг, а также передачи дирекций свободных экономических зон в доверительное управление субъектам предпринимательства, в том числе иностранным компаниям;

б) совместно с Министерством юстиции в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект правительственного решения об утверждении Положения об организации деятельности административных советов и дирекций свободных экономических зон, предусмотрев в нем порядок их взаимодействия с министерствами, ведомствами, организациями и органами государственной власти на местах;

в) совместно с административными советами и дирекциями свободных экономических зон в двухмесячный срок обеспечить:

  • пересмотр договоров о пользовании земельными участками с участниками свободных экономических зон с возвратом неэффективно используемых земельных участков или разработку "дорожных карт" по их рациональному использованию за счет реализации дополнительных проектов;
  • расторжение соглашений об инвестировании с участниками свободных экономических зон, не обеспечившими начало реализации инвестиционных проектов в предусмотренные сроки;
  • разработку сетевых графиков по отстающим проектам с учетом ввода в эксплуатацию производства в кратчайшие сроки;

г) совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций РеспубликиУзбекистан в месячный срок разработать и внедрить:

  • электронную систему рассмотрения административными советами заявок на реализацию проектов на территории свободных экономических зон на основе внесения заявителями первичных данных посредством сети Интернет с использованием электронной цифровой подписи, а также с функцией оценки проектов по строго заданному автоматическому алгоритму на основе определенных критериев;
  • автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов, реализуемых на территории свободных экономических зон, позволяющую проводить оперативный контроль за своевременным вводом производственных мощностей, экспортом продукции, созданием новых рабочих мест, а также исполнением участниками свободных экономических зон инвестиционных обязательств;
  • обновленную версию Единого портала свободных экономических зон Республики Узбекистан с учетом требований настоящего Указа и пункта 12 постановления ПрезидентаРеспублики Узбекистан от 25 октября 2017 года № ПП–3356 "О дополнительных мерах по повышению эффективности деятельности свободных экономических и малых промышленных зон";

д) совместно с Министерством экономики и Министерством юстиции в срок до 1 марта 2019 года провести инвентаризацию законодательной базы по свободным экономическим зонам и внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект Закона Республики Узбекистан "О специальных экономических зонах" прямого действия, предусматривающий в том числе положения настоящего Указа, а также нормы ЗаконаРеспублики Узбекистан "О свободных экономических зонах" с его дальнейшей утратой;

е) совместно с Министерством экономики и Министерством финансов при формировании Инвестиционной программыРеспублики Узбекистан на 2019 год предусмотреть финансирование мер, предусмотренных "Дорожной картой".

7. Министерству экономики совместно с Министерством жилищно-коммунального обслуживания, Государственным комитетом Республики Узбекистан по автомобильным дорогам, АО "Узбекэнерго", АО "Узтрансгаз", Советом Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами областей:

  • в месячный срок проанализировать практическую реализацию правительственных решений по созданию инфраструктуры для свободных экономических зон, при необходимости пересмотреть показатели и источники финансирования и утвердить Программу опережающего развития инфраструктуры в разрезе каждой свободной экономической зоны;
  • в двухмесячный срок утвердить сетевые графики поэтапного подведения инженерно-коммуникационной и производственной инфраструктуры по каждой свободной экономической зоне, обеспечив их сопряжение со сроками завершения строительства и пуска производственных объектов.

8. Возложить персональную ответственность на:

  • заместителя советника Президента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики Саидову Г.К. – за координацию деятельности министерств, ведомств, органов государственной власти на местах, связанной с функционированием и развитием свободных экономических зон, а также своевременной реализацией инвестиционных проектов на их территории;
  • первого заместителя директора Национального агентства проектного управления при Президенте Республики УзбекистанЛи Д.Р. – за своевременную выдачу заключений Центра по бизнес-планам или технико-экономическим обоснованиям реализуемых проектов на территории свободных экономических зон;
  • руководителей Государственного комитета РеспубликиУзбекистан по инвестициям Холмурадова С.Р., Бекенова С.Х., Кудратова Л.Ш. – за своевременное рассмотрение административными советами инвестиционных заявок на размещение производства на территории свободных экономических зон и своевременное принятие решений по размещению инвестиционных проектов на территории свободных экономических зон;
  • министра жилищно-коммунального обслуживанияРеспублики Узбекистан Салиева М.Х., председателя правления АО "Узбекэнерго" Мустафоева У.М., председателя правления АО "Узтрансгаз" Эшмурадова Б.Б., главного менеджера-инженера АО "Узбекистон темир йуллари" Хасилова Х.Н., председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей– за строительство и подключение участников свободных экономических зон к внешней инфраструктуре, бесперебойное обеспечение участников свободных экономических зон электрической энергией, природным газом, водой, а также внешними канализационными сетями в соответствии с их производственными потребностями.

9. Признать утратившими силу некоторые акты ПрезидентаРеспублики Узбекистан согласно приложению № 3.

10. Государственному комитету по инвестициям в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистанпредложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

11. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента РеспубликиУзбекистан Низомиддинова З.Ш., заместителей советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М. и Саидову Г.К.".

УЗИНФОРМ

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