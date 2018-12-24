



Погода в Узбекистане на 25 декабря



ТАШКЕНТ, 24 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 декабря, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-3о мороза, днем 5-7о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9о мороза, днем 0-5о мороза.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 2-7о тепла; по пустынной зоне ночью 4-9о мороза, днем 0-5о мороза. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 2-7о тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 2-7о тепла. 25-26 декабря по горным районам Ташкентской области свыше 1500 м лавиноопасно.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 7-12о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 2-7о тепла. в горных районах Республики:



Переменная облачность, без осадков. Возможен туман. По Ташкентской области свыше 1500 м лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12о мороза, днем 3о мороза-2о тепла, местами до 5о мороза. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи