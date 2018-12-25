



Главы МИД Узбекистана и Афганистана обсудили актуальные вопросы сотрудничества



ТАШКЕНТ, 25 декабря. /УЗИНФОРМ/. 24 декабря глава ведомства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел разговор по телефону со своим коллегой из Афганистана Салахуддином Раббани. Беседа двух министров была посвящена обсуждению актуальных вопросов развития узбекско-афганского диалога по приоритетным направлениям, рассмотрению региональной проблематики, а также повестки дня предстоящей многосторонней встречи глав МИД 12-13 января в Самарканде в формате "Центральная Азия – Индия – Афганистан". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи