



Погода в Узбекистане на 27 декабря



ТАШКЕНТ, 26 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 декабря, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2о тепла, днем 10-12о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 3-8о тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 10-15о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 10-15о тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 10-15о тепла. По горным районам Ташкентской области свыше 1500 м лавиноопасно.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 10-15о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 2-7о тепла. в горных районах Республики:



Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о мороза, днем 0-5о тепла. 27-31 декабря и 1-5 января по горным районам республики лавиноопасно. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи