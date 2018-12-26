Делегация МИД Узбекистана вернулась из Китая

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 декабря. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с заместителем главы МИД Дилшодом Ахатовым завершила визит в Китайскую Народную Республику.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедшем 24 декабря в Пекине 16-м раунде политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества, как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, включая ШОС, график и повестку предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях.

Кроме того, делегация Узбекистана приняла участие в 6-м заседании подкомитета по сотрудничеству в области безопасности узбекско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

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