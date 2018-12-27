



МИД Узбекистана посетил посол Ирана



ТАШКЕНТ, 27 декабря. /УЗИНФОРМ/. 26 декабря Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран Бахман Огорази Дурмани посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана, где провел встречу со специальным представителем Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматуллой Иргашевым. В ходе встречи стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, подвели итоги взаимодействия в уходящем году, обсудили график и повестку предстоящих совместных мероприятий на следующий год, а также рассмотрели перспективы реализации совместных проектов по восстановлению Афганистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи