Глава Узбекистана провел разговоры с зарубежными коллегами

Глава Узбекистана провел разговоры с зарубежными коллегами28.12.2018 10:53
ТАШКЕНТ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. 27 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговоры по телефону с зарубежными коллегами из России, Туркменистана, Турции и Казахстана - Владимиром Путиным, Гурбангулы Бердымухаммедовым, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Нурсултаном Назарбаевым.
В ходе бесед главы государств обменялись поздравлениями по случаю наступающего празднования Нового года, выразили стремление к развитию взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям.
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