



Глава Узбекистана провел разговоры с зарубежными коллегами



ТАШКЕНТ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. 27 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговоры по телефону с зарубежными коллегами из России, Туркменистана, Турции и Казахстана - Владимиром Путиным, Гурбангулы Бердымухаммедовым, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Нурсултаном Назарбаевым. В ходе бесед главы государств обменялись поздравлениями по случаю наступающего празднования Нового года, выразили стремление к развитию взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи