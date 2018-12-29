Глава Узбекистана выступил с посланием национальному парламенту

ТАШКЕНТ, 29 декабря. /УЗИНФОРМ/. 28 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с посланием членам Олий Мажлиса страны, в котором он подвел итоги уходящего года и определил задачи на наступающий.

В послании главы государства говорилось:

"Уважаемые сенаторы и депутаты!



Дорогие соотечественники!



Уважаемые гости!



Позвольте представить парламенту Послание Президента Республики Узбекистан о наиболее важных, приоритетных задачах развития страны на 2019 год.



Сегодня мы живем в стремительно меняющееся время. В мире усиливаются борьба интересов, конкуренция, обостряется международная обстановка.



При разработке программы действий на следующий год мы должны определить ясные и конкретные приоритеты нашего развития, учитывая эту сложную ситуацию на международной арене.



Дорогие друзья!



Как известно, каждому году мы даем название и тем самым ставим перед собой большие цели.



Есть глубокий смысл в словах нашего великого предка Имама Бухари, которыми начинается его книга "Аль-Джами ас-сахих" ("Достоверные хадисы"): "Все благие дела зависят в первую очередь от намерений человека, и каждому дается только то, к чему он стремится".



Назвав 2018 год Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий, мы реализовали в рамках соответствующей Государственной программы 76 тысяч проектов на 21 триллион сумов и 1 миллиард долларов, что говорит о масштабах нашей работы, которую мы начинали с добрыми намерениями.



Мы достигли весомых результатов в промышленности, сельском хозяйстве, капитальном строительстве, развитии транспорта и коммуникаций, сфере услуг. Хочу особо отметить самоотверженный труд наших дехкан и фермеров, которым пришлось работать в более сложных, чем в прошлые годы, погодных условиях.



В целях повышения благосостояния населения в этом году были значительно увеличены по сравнению с предыдущими годами размеры заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий. В частности, впервые за последние 10 лет заработная плата педагогических работников выросла почти на 50 процентов.



Благодаря принятым мерам реальные доходы населения по сравнению с 2017 годом увеличились на 12 процентов.



На реализацию программ "Каждая семья – предприниматель" и "Молодежь – наше будущее" было в общей сложности направлено около 2 триллионов сумов, на местах осуществлено 2 605 бизнес-проектов.



Начиная с этого года часть налоговых поступлений, превысивших прогнозные параметры, остается в распоряжении местных бюджетов, благодаря чему регионы получили дополнительно 5,5 триллиона сумов. Это в 6 раз больше по сравнению с прошлым годом, и, обратите внимание, – в 32 раза больше, чем в 2016 году.



Уважаемые соотечественники!



Завершающийся год останется в нашей истории как год, в котором положено начало огромной работе по благоустройству сел и махаллей.



В частности, принятые в этом году программы "Обод кишлок" и "Обод махала" были с воодушевлением восприняты нашим народом. В рамках их реализации на работы по строительству и благоустройству в текущем году было направлено 3 триллиона сумов. В результате новый облик приобрели 416 сел.



В уходящем году сделаны важные шаги и в других сферах нашей жизни, в частности, в развитии науки, образования и воспитания, культуры и искусства, спорта. Всех нас радуют успехи наших спортсменов на прошедших в Индонезии Азиатских и Паразиатских играх, а также на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе, где они заняли высокие места.



Уважаемые члены парламента!



Благодаря проведению нами активной внешней политики в духе открытости и прагматизма растет авторитет нашей страны на международной арене как надежного партнера.

Дальнейшее укрепление основанных на дружбе и взаимном доверии отношений со всеми нашими соседями стало для нас одной из главных задач.



В 2018 году совершено 18 межгосударственных визитов и достигнуты договоренности по 1 080 проектам на общую сумму 52 миллиарда долларов.



Объем инвестиционного портфеля в результате сотрудничества с Всемирным банком, Азиатским и Исламским банками развития, Европейским банком реконструкции и развития, другими международными финансовыми институтами достиг 8,5 миллиарда долларов.



В настоящее время за счет иностранных инвестиций в нашей стране реализуется 456 проектов на сумму 23 миллиарда долларов.



С учетом усиливающихся угроз международной и региональной безопасности мы приняли новую Оборонную доктрину.



Были пересмотрены структура и функции всех родов войск в составе Вооруженных Сил. Для обеспечения единства армии и народа во всех регионах образованы военно-административные секторы.



Конечно, о проделанной за год работе можно говорить еще много. Однако приводя эти примеры, мы не ставим цель восхвалять себя. Мы абсолютно далеки от этого. Наша цель – критически и объективно оценить пройденный за год путь развития.



Пользуясь возможностью хочу от всего сердца выразить признательность нашему благородному народу, который, преодолевая все преграды и испытания, активно участвуя в осуществлении реформ, своим самоотверженным трудом вносит огромный вклад в процветание Родины.



Уважаемые участники заседания!



Через считанные дни наша страна вступит в новый – 2019 год. По сложившейся традиции в преддверии нового года, думаю, будет целесообразно посоветоваться с вами и решить, как мы назовем 2019 год.



Конечно, мы долго думали над этим. Всесторонне изучили предложения и мнения, изложенные в обращениях граждан и высказанные в ходе диалога с народом на местах.



Как показывает мировой опыт, стабильности и конкурентоспособности национальной экономики достигает лишь та страна, которая ведет активную инвестиционную политику.



Поэтому можно утверждать, что инвестиции – это драйвер экономики, образно говоря, ее сердце. В этом нет сомнений.



Во все отрасли и сферы, во все регионы с инвестициями приходят новые технологии, передовой опыт, высококвалифицированные специалисты, ускоренно развивается предпринимательство.



Мы часто говорим о привлечении инвестиций, реализации реформ, модернизации страны, но какова главная цель всех этих действий?



Наша высшая цель – чтобы каждый человек в Узбекистане, независимо от его национальности, языка и вероисповедания, жил свободно, в мире и благополучии, был доволен своей жизнью.



В этом плане нам предстоит решить немало важных задач.



Развитие страны и благосостояние народа непосредственно зависят от эффективности наших реформ в социальной сфере.



Мы должны дать достойное образование нашему молодому поколению, стимулировать его интерес к науке и знаниям. Необходимо развивать систему дошкольного образования, укреплять материально-техническую базу учреждений среднего и высшего образования, кардинально повысить качество научного и учебного процессов.



Жизненно важным вопросом для нас является укрепление здоровья населения, утверждение здорового образа жизни. Повторяю, главное – обеспечить мир в обществе и здоровье людей, все остальные проблемы – решаемы.



Безусловно, нашей приоритетной задачей остается оказание поддержки уязвимым слоям населения – лицам с инвалидностью, потерявшим кормильца, одиноким пожилым людям, всем, кто нуждается в помощи.



В следующем году нам предстоит большая системная работа по формированию еще более благоприятной среды для предпринимателей и бизнеса, созданию новых рабочих мест за счет дальнейшей поддержки предпринимательства, увеличению доходов населения и улучшению пенсионного обеспечения.



С учетом всего этого и как логическое продолжение начатой в 2018 году работы, чтобы поднять ее на еще более высокий уровень, предлагаю назвать 2019 год – Годом активных инвестиций и социального развития.



Дорогие друзья!



Мы с вами определились с названием 2019 года. Это ставит перед нами сверхважные задачи и возлагает большую ответственность за привлечение новых инвестиций и решение социальных проблем.



Наши граждане, которые смотрят по телевизору сегодняшнее заседание, ждут от нас реальных действий в этих направлениях.



Если уже сегодня мы не приступим к решению данных задач, не мобилизуем для этого все наши силы и возможности, нам будет нелегко достичь поставленных целей.



Каждый руководитель – будь то министр или глава центрального ведомства, депутат или сенатор, председатель правления компании или хозяйственного объединения, хоким области или района – все мы должны рассматривать эту работу как свою первоочередную задачу.



Только активно привлекая инвестиции, вводя новые производственные мощности, мы добьемся ускоренного развития нашей экономики.



А положительные результаты в экономике позволят последовательно решать накопившиеся проблемы в социальной сфере. Все мы обязаны глубоко осознавать это и строить свою работу именно на этой основе.



Дорогие соотечественники!



Говоря о стоящих перед нами задачах в экономике, прежде всего надо отметить, что суть широкомасштабных экономических реформ заключается в следующем:



– создании необходимых условий для открытой экономики, здоровой конкуренции, коренного улучшения деловой среды и инвестиционного климата;



– сокращении государственного присутствия в экономике, увеличении количества рабочих мест путем ускоренного развития частного сектора;



– достижении высоких темпов экономического роста за счет диверсификации экономики и повышения производительности труда;



– противодействии "теневому сектору" экономики и кардинальном сокращении его доли;



– последовательном продолжении либерализации валютной политики, осуществлении стабильной монетарной политики;



– подготовке квалифицированных кадров, способных активно участвовать в достижении стратегических целей экономического развития.



Для выведения экономических реформ на новый, более высокий уровень нам необходимо решить ряд приоритетных задач.



Во-первых, мы обязаны сохранить макроэкономическую стабильность и высокие темпы экономического роста.



Без обуздания инфляции достичь этого невозможно.



Нам следует, тщательно изучив мировой опыт, с привлечением международных экспертов разработать Концепцию совершенствования монетарной политики и обеспечения стабильности цен.



Чрезвычайно важно вести правильную статистику по экономике и четко оценить экономический потенциал страны. Таким образом можно получить объективную оценку валового внутреннего продукта.



С этой целью необходимо начиная с 1 января 2020 года полностью внедрить в республике Систему национальных счетов по методологии ООН и МВФ.



Стабильный рост нашей экономики напрямую связан прежде всего с развитием ведущих отраслей. Мы будем поддерживать те отрасли, где создается продукция с высокой добавленной стоимостью. Поэтому нам надо разработать и реализовать стратегию развития сфер, которые дадут мощный импульс развитию экономики.



Кабинету Министров следует разработать Концепцию комплексного социально-экономического развития страны до 2030 года и до 1 апреля 2019 года завершить ее обсуждение с участием международных экспертов.



Необходимо продолжить совершенствование системы эффективного использования бюджетных средств. Любая программа или проект, финансируемые из бюджета, должны содержать индикаторы, отражающие количественные и качественные показатели.



Кабинету Министров поручается в двухмесячный срок внести предложения по осуществлению данных задач.



Ожидается, что дефицит Государственного бюджета 2019 года составит около 4,5 триллиона сумов и запланирован на уровне 1,1 процента ВВП.



Кабинету Министров и Счетной палате поручается безотлагательно, уже с сегодняшнего дня, начать принимать конкретные меры, чтобы путем увеличения доходной части бюджета за счет изыскания дополнительных возможностей и источников уменьшить его ожидаемый дефицит.



Вместе с тем необходимо в месячный срок разработать "дорожную карту" по минимизации негативного воздействия на национальную экономику изменений, происходящих на внешнем рынке.



Также нам следует разработать Национальную концепцию цифровой экономики, предусматривающую обновление всех сфер экономики на базе цифровых технологий, и на этой основе внедрить программу "Цифровой Узбекистан–2030".



Цифровая экономика позволит обеспечить рост валового внутреннего продукта как минимум на 30 процентов и резко снизить коррупцию. Это подтверждают и аналитические исследования авторитетных международных организаций.



В связи с этим правительству поручается в двухмесячный срок разработать "дорожную карту" по переходу на цифровую экономику. При этом особое внимание следует уделить обеспечению информационной безопасности.



Во-вторых, мы будем последовательно продолжать активную инвестиционную политику, являющуюся важным условием развития нашей экономики.



В 2019 году планируется освоить почти 138 триллионов сумов инвестиций из всех источников, что на 16 процентов больше, чем в 2018 году.



По сравнению с текущим годом объем прямых иностранных инвестиций увеличится почти в 1,5 раза и достигнет 4,2 миллиарда долларов. За счет этого будет введено в строй 142 современных предприятия.



Следует особо отметить, что осуществляемые сегодня в Узбекистане реформы и их результаты признаются ведущими международными рейтинговыми агентствами.



Так, авторитетные рейтинговые агентства "Fitch Ratings" и "Standard&Poor’s" впервые присвоили нашей стране международный суверенный кредитный рейтинг.



Эта рейтинговая оценка дает прогноз "Стабильный", что означает низкую вероятность снижения показателей в ближайшие 12-18 месяцев.



Следует отметить, что достигнутый Узбекистаном рейтинг выше, чем у целого ряда развивающихся стран.



Данные агентства при определении рейтинга особое внимание уделили тому, что в Узбекистане проведена либерализация валютной, торговой и ценовой политики, произошли институциональные изменения в государственном управлении, имеются достаточные золотовалютные и бюджетные резервы, низкий уровень государственного долга.



В первом квартале следующего года мы впервые выведем на международные финансовые рынки суверенные государственные облигации Узбекистана.



В этом направлении мы сотрудничаем с такими ведущими инвестиционными банками мира, как "J.P. Morgan", "Citibank", "Deutsche Bank".



Для широкого привлечения иностранных инвестиций нам нужно принять меры по демонстрации инвестиционного потенциала нашей страны.



В достижении положительных результатов в этом вопросе важное значение имеет качественное формирование для инвесторов, выразивших желание вкладывать свой капитал в нашу экономику, предварительных инвестиционных проектов по регионам и отраслям.



В этой сфере необходимо решить организационные и правовые вопросы размещения участников свободных экономических зон и малых промышленных зон, предоставления им льгот и преференций.



Такие возможности необходимо предоставлять в первую очередь предпринимателям и иностранным инвесторам, выпускающим экспортоориентированную продукцию, наладившим инновационную и высокотехнологичную производственную деятельность.



Кабинету Министров поручается в месячный срок разработать конкретные комплексные меры, в частности, с целью включения нашей страны в Рейтинг глобальной конкурентоспособности.



В-третьих, необходимо ускоренными темпами продолжить реформы в банковско-финансовой системе, широко внедрять в сферу современные рыночные механизмы.



Самой главной проблемой в банковской системе сегодня является то, что 83 процента капитала банков принадлежит государству. Это препятствует здоровой конкуренции в банковском секторе и негативно влияет на качество оказываемых услуг.



Правительству и Центральному банку следует при содействии международных финансовых институтов разработать долгосрочную стратегию по развитию банковско-финансовой системы.



Мы будем поэтапно сокращать долю государственных банков за счет притока в банковскую систему частного и иностранного капитала. Это, в свою очередь, будет способствовать улучшению конкурентной среды в сфере, деятельности банков, качества и культуры кредитования.



Развитие финансовых рынков, в том числе фондового, должно стать одной из главных наших целей в новых экономических условиях.



Необходимо и дальше расширять спектр современных банковских услуг за счет внедрения новых финансовых инструментов и выпуска облигаций, а также развития сферы на основе передовых информационных технологий.



В целях создания еще более комфортной среды для инвесторов требуется дальнейшая либерализация валютного рынка.



В-четвертых, важно чтобы наши граждане были заинтересованы в своевременной уплате налогов вместо ухода от налогообложения.



Основная идея внедряемой с 2019 года новой Налоговой концепции заключается в снижении налогового бремени, внедрении упрощенной и стабильной налоговой системы и посредством этого – повышении конкурентоспособности нашей экономики, создании максимально благоприятных условий для предпринимателей и инвесторов.



К сожалению, на развитие страны негативно влияет значительная доля "теневой" экономики в валовом внутреннем продукте. Именно снижение налогового бремени, создание еще более благоприятных условий для бизнеса являются единственным путем сокращения "теневого сектора". В связи с этим мы должны разработать отдельную программу, предусматривающую действенные меры в данном направлении.



Кроме того, требуется ускорить работу по маркировке высоколиквидной отечественной и импортной продукции.



Налоговый кодекс в новой редакции должен стимулировать добросовестных налогоплательщиков, являющихся опорой развития страны, и строго наказывать тех, кто осуществляет деятельность в "тени".



Как известно, снижение налоговых ставок или отмена некоторых налогов приводит к сокращению поступлений в бюджет. Это может быть предотвращено за счет эффективного налогового администрирования, а также обеспечения бюджетной устойчивости, что является нашей первостепенной задачей.



Необходимо организовать такое налоговое администрирование, при котором даже широкое внедрение налога на добавленную стоимость не должно привести к росту цен на потребительские товары.



На министра финансов и председателя Государственного налогового комитета возлагается персональная ответственность за эффективность налогового администрирования, обеспечение устойчивости бюджета, а также цен на потребительские товары.



За счет снижения налогового бремени надо ввести единый для всех, справедливый налоговый режим, поэтапно отменять налоговые льготы. Сами предприниматели отмечают, что предоставление льгот негативно влияет на конкуренцию.



Кабинету Министров поручается в двухмесячный срок разработать "дорожную карту" по этому вопросу.



В-пятых, будет активно продолжена работа по поддержке предпринимательской деятельности.



Как говорил наш великий мыслитель Наджмиддин Кубро: "Я убедился, что успех и удача рождаются в действии, а неуспех – в беспечности и лени".



Действительно, прогресса и процветания мы сможем достичь только благодаря активному предпринимательству, неустанному труду и целеустремленности.



В рейтинге Всемирного банка, посвященном ведению бизнеса, Узбекистан по строительству занимает лишь 134-е место, что свидетельствует о наличии у нас многочисленных проблем в этой отрасли.



К примеру, в нашей стране в сфере строительства существует 17 разрешительных процедур, для прохождения которых требуется 246 дней. Разве это нормально?



Перед Кабинетом Министров мы ставим задачу принять безотлагательные меры по совершенствованию соответствующих норм и правил.



В-шестых, необходимо резко сократить вмешательство государства в управление экономикой.



На сегодняшний день в нашей стране функционирует 603 акционерных общества, в 486 из которых государственная доля составляет 52 триллиона сумов.



Высокий уровень государственного присутствия в топливно-энергетической, нефтегазовой, химической, транспортной, банковской, строительной сферах остается серьезной преградой для их развития на основе рыночных механизмов, привлечения инвестиций.



Нужно открыто признать: то, что некоторые министерства являются учредителями предприятий, действующих в контролируемой ими же сфере, препятствует свободной и здоровой конкуренции. Если мы не изменим такую практику, то в данных секторах и в экономике в целом стабильного развития не будет.



Состояние управления государственными активами также не отвечает требованиям сегодняшнего дня, что отрицательно влияет на производительность. К примеру, в настоящее время лишь 21 процент активов 972 государственных предприятий управляется Госкомконкуренции, остальные 79 процентов — министерствами и другими государственными органами, а также хозяйственными объединениями.



Ни для кого не секрет, в какое состояние из-за такого подхода пришли государственные предприятия за последние 27 лет. Не стало целых отраслей, таких, как авиационная промышленность.



Чтобы навести порядок в системе, необходимо кардинально усовершенствовать деятельность Центра по управлению государственными активами и преобразовать его в независимое агентство. Оно будет непосредственно заниматься реформированием государственных предприятий, их финансовым оздоровлением посредством выпуска акций и облигаций и процессами приватизации.



Кабинету Министров поручается в месячный срок реализовать данное предложение.



В-седьмых, если мы действительно намерены внедрить принципы свободной рыночной экономики, то должны создать атмосферу здоровой конкуренции за счет реформирования и развития ведущих отраслей.



В качестве первого шага в этом направлении мы приняли решение о коренном реформировании "Узбекэнерго" и "Узбекистон хаво йуллари".



Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" реорганизована, разделены функции по осуществлению полетов, управлению аэропортами и оказанию услуг аэронавигации.



В следующем году мы продолжим поэтапное реформирование и других стратегических отраслей, в частности, компаний "Узбекнефтегаз", "Узкимёсаноат", Навоийского горно-металлургического комбината.



Настало время полностью пересмотреть практику установления государством объема производства продукции и цен на нее с учетом рыночных принципов.



Кабинету Министров поручается в двухмесячный срок разработать соответствующие правительственные программы и "дорожные карты".



В-восьмых, приоритетными задачами являются усиление интеграции национальной экономики в мировые хозяйственные отношения и поддержка экспорта.



Мы поставили цель в будущем году увеличить объем экспорта на 30 процентов и довести его до 18 миллиардов долларов.



Для этого мы должны перейти на экспортоориентированную экономику, сформировать на внутреннем рынке конкурентную среду.



Кроме того, одним из актуальных вопросов является совершенствование транспортно-логистической системы, так как из-за ограниченных возможностей выхода к морю у нас возникает множество трудностей, связанных с экспортом продукции. Поэтому компаниям "Узбекистан Эйрвейс" и "Узбекистон темир йуллари" следует создать современные логистические направления для экспорта.



Кабинету Министров необходимо провести переговоры относительно пропуска по льготным ценам наших экспортных грузов, перевозимых железнодорожным транспортом через территорию соседних стран. Также следует принять меры по улучшению нашей позиции в Индексе эффективности логистики Всемирного банка.



В будущем году нам нужно кардинально упростить таможенные процедуры, в корне реформировать работу пунктов таможенного контроля и постов оформления грузов.



Во всех регионах страны необходимо создать таможенные комплексы, которые отвечают современным требованиям и действуют по принципу "одно окно".



На Кабинет Министров возлагается разработка в месячный срок "дорожной карты" по указанным вопросам.



В-девятых, необходимо продолжить последовательное осуществление мер по комплексному развитию регионов.



В результате системных преобразований в сфере экономики в нынешнем году ожидается рост доли промышленности в валовом внутреннем продукте с 35 до 37 процентов.



Однако в некоторых городах и районах не уделяется должного внимания развитию промышленности. Вследствие этого в 27 районах ее доля не достигает и 1-го процента от областного показателя. Поэтому следует разработать средне- и долгосрочные программы по развитию промышленности в каждом районе и городе. Этот вопрос должны взять под особый контроль прежде всего руководители Республики Каракалпакстан и областей.



В новом году на реализацию программ "Обод кишлок" и "Обод махалла" предусмотрено выделить свыше 4 триллионов сумов.



На сегодняшний день уровень урбанизации в стране составляет 35,5 процента, и если не принять меры уже сегодня, то есть вероятность снижения данного показателя.



На премьер-министра А.Арипова возлагается персональная ответственность за разработку Государственной программы по доведению уровня урбанизации в стране до 60 процентов к 2030 году.



При этом следует уделить внимание комплексному развитию не только столицы и областных центров, но также городов и поселков в регионах.



От программ по строительству типовых домов в сельской местности необходимо поэтапно переходить к программам по строительству многоэтажных домов в городах и поселках. Инженерно-коммуникационную инфраструктуру нужно развивать параллельно со строительством жилья. Министерство экономики должно возглавить данную работу.



Вместе с тем для выполнения этих задач создается специальный фонд. На нем будут аккумулироваться средства, поступающие от приватизации земельных участков, на которых расположены здания и сооружения. Благодаря этой новой системе мы еще больше благоустроим регионы и повысим благосостояние населения.



В-десятых, нашей главной задачей в предстоящем году является реформирование системы управления сельскохозяйственной сферой, рациональное использование земельных и водных ресурсов на основе передовых технологий, обеспечение продовольственной безопасности.



В целях доведения в следующем году показателей выращивания хлопчатника кластерным методом как минимум до 52 процентов мы приняли решение о создании 48 хлопково-текстильных кластеров.



В то же время в следующем году нам необходимо всесторонне развивать зерноводческие и плодоовощеводческие кластеры. Учитывая тот факт, что кластеры являются для нас относительно новой практикой, необходимо пересмотреть процедуры их государственной поддержки, в том числе порядок субсидирования расходов, выделения земли, а также упростить систему кредитования.



Требуется оживить экспериментально-селекционные работы по созданию высококачественных сортов в семеноводстве. В связи с этим стоит задача улучшения материально-технической базы профильных институтов, создания семеноводческих кластеров на основе государственно-частного партнерства.



Необходимо развивать новые отрасли в земледелии и животноводстве. Сегодня годовая потребность фермерских хозяйств в кормах покрывается за счет местных источников лишь на 35 процентов. Следует укрепить кормовую базу животноводства посредством расширения посевных площадей, также резко увеличить объемы заготовок продукции рыбоводства, птицеводства.



Еще одна важная задача – широкое внедрение в сельском хозяйстве водосберегающих технологий.



Кабинету Министров поручается в двухмесячный срок разработать "дорожную карту" по данному вопросу.



Надо в корне пересмотреть систему выделения земельных площадей на сельскохозяйственные цели. Многопрофильным фермерским хозяйствам, эффективно пользующимся своей землей и получающим богатый урожай, нужно выделять дополнительные площади, чтобы они расширяли свою деятельность.



Самой большой нашей проблемой в аграрной сфере является недостаток знаний в области сельского хозяйства у фермеров. Конечно, они полны энергии, любви к земле, инициативны, и это мы все хорошо знаем. Но, к сожалению, достичь высокой урожайности, имея лишь желание, невозможно. Нам крайне нужны фермеры, в совершенстве освоившие современные сельскохозяйственные технологии, владеющие инновационными методами производства.



Совету фермеров следует наладить широкое сотрудничество с министерствами сельского и водного хозяйства, инновационного развития, разработать программы по обучению и переподготовке фермеров.



Цель реформ в сельскохозяйственной сфере заключается не только в получении экономической выгоды, а прежде всего в обеспечении продовольственной безопасности, повышении благосостояния народа. И об этом нельзя никогда забывать.



Кабинету Министров следует в двухмесячный срок принять Национальную программу обеспечения продовольственной безопасности в стране на 2019–2024 годы.



Министерству сельского хозяйства необходимо глубоко проанализировать состояние кластерной системы выращивания плодоовощной продукции в стране и в срок до 1 декабря 2019 года внести предложения об устранении имеющихся в этой сфере проблем.



Уважаемые члены парламента!



Экономическое развитие и социальная защита – понятия неразделимые. Одно без другого представить невозможно.



В 2019 году – Год активных инвестиций и социального развития мы должны решить следующие задачи в социальной сфере.



Во-первых, снизить уровень безработицы среди населения, повысить доходы людей и семей.



Правительству в месячный срок необходимо утвердить новую Государственную программу содействия занятости населения на 2019 год.



При этом нужно наладить профессиональное обучение безработных, предоставлять им правовые и иные консультации, широко использовать другие формы социальной помощи.



Следует сформировать систему достойной оплаты труда и увеличить реальные доходы населения для повышения уровня жизни. Нам надо пересмотреть порядок определения минимального размера месячной заработной платы и исключить практику исчисления налогов и других платежей исходя из минимального размера заработной платы.



Кабинету Министров поручается в двухмесячный срок разработать комплексные меры по решению данного вопроса.



Во-вторых, пересмотреть порядок назначения и выплаты пенсий и пособий, коренным образом реформировать пенсионную систему.



Как вам известно, по этому вопросу был принят Указ Президента. В соответствии с ним с 1 января 2019 года пенсия всем работающим пенсионерам будет выплачиваться в полном размере.



Также внедряется новая система расчета пенсии, по которой ее максимальный размер будет повышен с 8 до 10 минимальных размеров заработной платы. На следующих этапах реформ такие ограничения будут полностью сняты.



В центре нашего внимания также постоянно будет находиться социальная защита детей с инвалидностью, их семей, лиц до 16 лет, потерявших кормильца. Мы введем отдельный вид социального пособия для матерей, посвятивших свою жизнь уходу за ребенком-инвалидом.



В-третьих, продолжить совершенствование системы развития науки и непрерывного образования, отвечающего требованиям времени.



Воспитание и образование начинаются с колыбели, как говорит наш народ. Ведь только просвещение дает гармоничное развитие личности и обществу.



Поэтому государственная политика в сфере образования должна основываться на его непрерывности на протяжении всей жизни человека, начиная с детского сада.



В развитых странах большое внимание уделяется инвестированию в полный цикл образования, то есть выделяются средства на обучение ребенка с трехлетнего возраста до 22 лет. Такие инвестиции в будущее окупаются в 15-17-кратном размере. У нас в стране – пока лишь в 4-кратном. Следовательно, мы должны усилить внимание к человеческому капиталу, задействовать все возможности для реализации потенциала нашей молодежи.



В 2019 году мы доведем охват детей дошкольным образованием с 34 процентов в настоящее время до 44 процентов, что станет важным шагом на этом пути.



Предстоит работа по совершенствованию системы общего среднего образования на основе современных требований, в том числе надо организовать частные школы, широко использовать в этом возможности государственно-частного партнерства.



Нам нужно усилить меры по обеспечению равного доступа к высшему образованию для всех. В недавнем прошлом в Узбекистане уровень охвата выпускников средних и средних специальных учебных заведений высшим образованием составлял всего 9-10 процентов. Благодаря принятым в последние два года мерам этот показатель превысил 15 процентов. Однако этого недостаточно. Ведь в развитых странах он составляет 60-70 процентов. Поэтому доведение данного показателя до 20 процентов в 2019 году и последовательный рост в дальнейшем – актуальная задача.



Для нас важно повысить престиж наших вузов, увеличить количество негосударственных образовательных учреждений, привлечь в сферу квалифицированные кадры и усилить конкуренцию.



Предоставление нашей молодежи возможности сдавать документы одновременно в несколько вузов, думаю, позволит расширить реализацию ее права на образование.



Необходимо внедрить систему самостоятельного определения вузами приемных квот исходя из реальной ситуации.



У студентов бакалавриата появится еще больше возможностей для продолжения обучения за рубежом. Чем больше в нашем обществе специалистов с высшим образованием и высокой квалификацией, тем быстрее оно будет развиваться.



Кабинету Министров поручается в двухмесячный срок разработать соответствующие меры по указанным предложениям.



Важнейший вопрос – дальнейшее повышение научного потенциала высших учебных заведений, расширение подготовки научных и научно-педагогических кадров.



В каждой производственной сфере должны быть собственные отраслевые научно-исследовательские учреждения, конструкторские бюро, опытно-производственные и инновационные центры.



Нам нужно добиться привлечения инвестиций в нашу страну не только в отрасли экономики, но и в науку, сферу "ноу-хау".



Кабинету Министров следует в двухмесячный срок разработать конкретные предложения по коренному реформированию деятельности научно-исследовательских организаций и повышению практической значимости научных разработок.



В-четвертых, улучшить качество и расширить охват населения медицинскими услугами в целях укрепления генофонда нации.



Главная задача здесь – больше внимания уделять профилактике заболеваний.



Следует расширить государственно-частное партнерство в сфере медико-социальной помощи.



Нужно четко очертить круг оказываемых государством медицинских услуг, разграничить платное и бесплатное лечение.



Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов необходимо в двухмесячный срок внести конкретные предложения по совершенствованию финансирования государственных клиник.



Нужно усилить сотрудничество с известными зарубежными медицинскими вузами. В следующем году мы примем практические меры по организации совместных факультетов и филиалов с медицинскими институтами России, Южной Кореи, Германии, Италии.



Еще одна острая проблема – рост количества онкологических заболеваний среди населения.



К примеру, в нашей стране онкологические заболевания выявляются более чем у 22 тысяч человек в год, что требует коренного улучшения соответствующей системы, повышает потребность в высокотехнологичной медицинской помощи.



Кабинету Министров в месячный срок необходимо принять отдельное постановление и программу мер по раннему выявлению таких заболеваний, определить источники ее финансирования.



Следует наладить сотрудничество с международными институтами, ведущими зарубежными клиниками для профилактики ряда других серьезных заболеваний.



В рамках работы по укреплению генофонда нации целесообразно пересмотреть с учетом международных стандартов действующие нормативы питания детей и беременных женщин.



Кабинету Министров поручается в трехмесячный срок разработать соответствующую программу на средне- и долгосрочную перспективу.



В-пятых, усилить социальную поддержку женщин и молодежи со стороны государства.



Нас не может не огорчать тот факт, что, несмотря на принятые в текущем году практические меры, 13 тысяч женщин все еще живут в сложных социально-бытовых условиях и не имеют работы.



Министерству занятости и трудовых отношений и Комитету женщин – в месячный срок разработать совместно с хокимиятами областей специальную программу по обеспечению женщин рабочими местами.



Центральному банку, руководству Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента поручается обеспечить в 2019 году 1600 женщин, находящихся в сложной жизненной ситуации, доступным жильем на основе льготных кредитов.



Работа с молодежью, составляющей почти половину населения страны, и впредь будет одной из основных наших задач.



Широкому привлечению молодежи к предпринимательству, обеспечению ее занятости будет способствовать дальнейшее расширение деятельности фонда "Молодежь – наше будущее". В 2019 году фонду будет выделено более 2 триллионов сумов и за счет этого создано 50 тысяч новых рабочих мест.



Ограждение наших детей от влияния радикальных и чуждых нам идей – ключевая задача для всех нас. Надо продолжить работу в этом направлении на основе новых подходов, в том числе принять меры по созданию новых парков культуры и отдыха на условиях государственно-частного партнерства, превращению их в современные молодежные центры. Эти парки должны включать в себя в первую очередь спортивные площадки, библиотеки, бук-кафе, амфитеатры и малые сцены.



Не секрет, что сегодня для молодежи основным источником получения различных знаний и информации стал интернет. Поэтому мы должны стимулировать предпринимателей к созданию бесплатных "вай-фай"-зон в общественных местах.



Кабинету Министров поручается в месячный срок разработать соответствующую программу по этим предложениям.



В-шестых, в центре нашего внимания всегда будут находиться вопросы улучшения условий жизни людей, обеспечения их достойным жильем, повышения благосостояния.



В следующем году продолжится последовательная реализация программ строительства доступного жилья. Необходимо усовершенствовать проекты типовых домов, уделить особое внимание использованию энергосберегающих технологий, современных и недорогих строительных материалов.



Надо изучить реальное состояние более 34 тысяч многоквартирных домов и принять практические меры.



Правительство должно обеспечить проведение в трехмесячный срок полной инвентаризации жилого фонда многоквартирных домов. С учетом опыта крупных мегаполисов мира предстоит разработать программу реновации, предусматривающую поэтапное строительство новых многоквартирных домов с самыми современными условиями взамен физически и морально устаревших.



Как известно, коммунальная сфера долгие годы вызывает множество нареканий у населения. Поэтому с 2019 года мы начнем работу в сфере совместно с инвесторами на основе государственно-частного партнерства.



Для снижения административных расходов в товариществах частных собственников жилья целесообразно поддержать деятельность профессиональных управляющих компаний.



В будущем году мы должны довести уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением с сегодняшних 65 процентов до 75 процентов.

Кабинету Министров необходимо в двухмесячный срок разработать меры по развитию систем питьевого водоснабжения и канализации.



В-седьмых, утверждение в обществе здорового образа жизни, дальнейшая популяризация физической культуры и спорта.



Мы и впредь будем придавать большое значение развитию спорта, стимулированию и поддержке спортсменов, достигающих высоких результатов на международных соревнованиях. В целях популяризации спорта среди молодежи детско-юношеские спортивные школы будут организованы и в отдаленных районах.



Уже сегодня нам необходимо начать подготовку к летней Олимпиаде 2020 года в Токио.



Еще один важный вопрос – создание в нашей стране эффективной системы подготовки спортсменов международного уровня по зимним видам спорта.



Этой цели будут служить строящийся в Ташкенте ледовый спортивный дворец "Хумо", современный комплекс "Амирсой" в Ташкентской области, который в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию.



К сожалению, до настоящего времени в Узбекистане не проводились такие престижные спортивные соревнования, как Олимпийские или Азиатские игры. Поэтому мы должны начать разработку плана подготовки к возможному проведению в будущем в нашей стране летних Азиатских игр.



Кабинету Министров поручается в трехмесячный срок разработать проект соответствующей программы.



В-восьмых, принять комплексные меры по развитию туризма, привлечению инвестиций в сферу, повышению потенциала кадров.



Для нас туризм ассоциируется прежде всего с нашими древними городами, историко-культурными памятниками. А ведь в стране есть большой потенциал для развития туризма – наша неповторимая природа, национальные заповедники, рекреационные зоны в горных районах.



Развитие разных видов туризма, особенно медицинского, паломнического, экологического, даст мощный импульс укреплению не только экономики, но и социальной сферы.



Кабинету Министров необходимо разработать в месячный срок и обеспечить исполнение Национальной концепции развития туризма на 2019–2025 годы. Мы должны добиться, чтобы к 2025 году количество иностранных туристов, ежегодно посещающих страну, составляло не менее 7 миллионов, а доход от развития туризма превысил 2 миллиарда долларов.



В-девятых, развивать национальную идею, являющуюся для нас источником вдохновения и силы в достижении наших высоких целей.



Нам необходимо укреплять национальное самосознание, более глубоко изучать древнюю и богатую историю нашей Родины, активизировать научно-исследовательскую работу в этом направлении, всемерно поддерживать деятельность ученых гуманитарной сферы.



Оценка прошлого должна быть объективной, самое важное, свободной от каких-либо идеологических догм.



К сожалению, за минувший период археологические работы по изучению истории страны проводились недостаточно системно. Само время требует совершенствования деятельности институтов археологии и искусствоведения Академии наук, организации археологических изысканий вузами и музеями в сотрудничестве с зарубежными партнерами.



Мы должны уделять особое внимание доведению до молодого поколения бесценного наследия наших великих ученых, поэтов и писателей, мыслителей и богословов, подвигов отважных полководцев, укреплению у наших детей патриотизма и национальной гордости.



С этой целью необходимо организовать телеканал "История Узбекистана" в составе Национальной телерадиокомпании с привлечением к подготовке программ научной общественности и творческой интеллигенции.



Следует провести полную инвентаризацию хранящихся в музеях страны исторических экспонатов с созданием каталога каждого музея.



Кабинету Министров поручается в месячный срок разработать соответствующие меры по выполнению указанных задач.



Дорогие друзья!



Все мы хорошо понимаем, что реформа – это обновление, изменение. Чтобы реформы дали положительный результат, измениться должно все наше общество, прежде всего мы сами, руководители. Изменится человек – изменится и страна.



Само время требует от руководителей и депутатов всех уровней, ведущих специалистов организовать свою деятельность на основе критического анализа, строгой дисциплины, персональной ответственности.



Внедрение современного, рационального управления – ключевое условие выполнения поставленных задач.



В связи с этим хочу обратить ваше внимание на следующие актуальные вопросы.



Во-первых, необходимо активизировать деятельность парламента в принятии важных решений и контроле за исполнением законов.



Сегодня согласно Конституции парламент утверждает кандидатуру Премьер-министра, но не участвует в назначении министров. Поэтому члены правительства не ощущают должной ответственности перед парламентом. В связи с этим предлагаю ввести практику утверждения членов Кабинета Министров Олий Мажлисом.



Пусть будущий министр защитит перед членами парламента свою программу развития вверяемой ему сферы и обоснует свое видение ее реализации. Одним словом, пусть докажет, что он достоин этой должности. Подобную практику следует внедрить и на местах, для руководителей областных и районных организаций.



Особое внимание нужно уделить принятию и рассмотрению исполнения Государственного бюджета как одной из действенных форм парламентского контроля. Для организации этой работы на высокопрофессиональном уровне было бы целесообразно организовать Управление по Государственному бюджету при Олий Мажлисе.



Во-вторых, мы должны оптимизировать систему исполнительной власти, продолжить административную реформу и широко применять современные методы менеджмента в государственном управлении.



Во всех странах правительство является полномочным органом, несущим ответственность за реформы.



Сегодня в состав комплексов правительства Узбекистана входит более 160 ведомств и организаций. Премьер-министр имеет 8 заместителей по сферам и отраслям. Но стал ли сегодня Кабинет Министров, министерства и ведомства, входящие в его структуру, реальной решающей силой процесса реформ? К сожалению, мы не можем дать положительный ответ на этот вопрос.



Министры и руководители компаний привыкли обращаться в Кабинет Министров даже по самым незначительным вопросам. Вследствие этого правительство превращается в структуру, решающую только повседневные задачи. Без внимания остается работа по глубокому анализу проблем в экономике и социальной сфере, изучению реального положения дел на местах.



В связи с тем, что 2019 году мы дали название – Год активных инвестиций и социального развития, свою деятельность необходимо пересмотреть и Министерству иностранных дел, представительствам нашей страны за рубежом.



Изменятся требования и к нашим послам в зарубежных странах. Их деятельность будет в первую очередь оцениваться исходя из того, как они привлекают инвестиции в республику, и по объему таких инвестиций.



В связи с этим Кабинету Министров поручается в трехмесячный срок в целях предотвращения вышеназванных недостатков разработать и осуществить комплексную программу мер по оптимизации и совершенствованию деятельности министерств и ведомств, входящих в структуру правительства, повышению эффективности деятельности и усилению персональной ответственности руководящих кадров.



Как показал двухгодичный опыт работы приемных Президента, в прошлом органы власти отдалились от народа, его забот и проблем.



Учитывая мнения и предложения граждан, мы должны продолжить реформирование системы государственного управления и поэтапно перейти на принципы передового государственного менеджмента и "умного" управления.



Это означает, что отныне государственные учреждения будут работать непосредственно с гражданами. Государственные органы должны быть помощниками народа, в том числе предпринимателей.



Некоторые функции государственного управления на основе государственно-частного партнерства следует передать частному сектору, в том числе в форме аутсорсинга.



В-третьих, для повышения эффективности государственного управления необходимо сформировать единую кадровую политику, нацеленную на привлечение квалифицированных специалистов на государственную службу.



Нужно признать тот факт, что в государственных органах не хватает квалифицированных и профессиональных кадров. Все еще не определен статус государственных служащих, отсутствуют прозрачные механизмы приема на государственную службу.



Для решения проблем в этой сфере следует внедрить систему объективной оценки деятельности государственных служащих.



Хочу обратить ваше внимание еще на один важный вопрос.



До сих пор нет системы, которая позволяла бы государственным органам прогнозировать, какие задачи будут актуальными завтра и в отдаленной перспективе, проще говоря, какие проблемы могут возникнуть через пять, десять, двадцать лет.



Администрации Президента в целях эффективного управления деятельностью отраслей поручается разработать Концепцию долгосрочной государственной политики, основанной на принципах стратегического анализа, планирования и прогноза. В органах государственного управления необходимо образовать структуры по стратегическому анализу и прогнозированию.



Также следует создать Экспертный совет при Президенте Республики Узбекистан с привлечением авторитетных зарубежных ученых и практиков.



В-четвертых, необходимо пересмотреть полномочия и ответственность органов государственной власти на местах, расширить их самостоятельность.



У большинства хокимов не хватает личной ответственности, инициативности и самостоятельности при принятии решений.



Как вам известно, в 2018 году в городе Ташкенте в качестве эксперимента внедрен новый порядок государственного управления. Хоким города и хокимы районов наделены полномочиями назначать руководителей служб в сферах финансов, экономики, инвестиций, строительства, жилищно-коммунального хозяйства. В результате была прекращена деятельность более 30 комиссий и советов, их полномочия переданы соответствующим территориальным органам. Ликвидировано 12 неэффективно действовавших государственных унитарных предприятий.



Благодаря внедрению нормы, на основании которой часть поступлений в Государственный бюджет остается в распоряжении местных бюджетов, налоговые поступления в Ташкенте превысили прогноз на 2 триллиона сумов.



Этот эксперимент, то есть новый порядок государственного управления, дающий положительные результаты, теперь внедрим и в других регионах.



Мы должны отменить порядок, когда хоким одновременно выполняет функции председателя Кенгаша народных депутатов.



Руководителям палат Олий Мажлиса (Н.Йулдошев, Н.Исмоилов) в следующем году рекомендуется подробно обсудить эти вопросы и принять программу практических мер.



В 2019 году в нашей стране состоятся очередные выборы в Олий Мажлис и местные Кенгаши. Мы уже сегодня должны начать всестороннюю подготовку, чтобы провести этот политический процесс, имеющий важнейшее значение в общественно-политической жизни нашей страны, на высоком уровне в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами.



В-пятых, непрерывный диалог с народом и служение интересам человека должны стать не просто обязанностью, а жизненным принципом для руководителей всех уровней.



Организация прямого и открытого диалога с населением, создание условий для реализации права физических и юридических лиц на обращение к Президенту Республики



Узбекистан останется важной, неотъемлемой частью нашей деятельности и в новом году.



Уважаемые депутаты и сенаторы!



Вам хорошо известно, что в последние годы в нашей стране осуществляются широкомасштабные реформы по обеспечению верховенства закона и совершенствованию судебно-правовой сферы. Эти преобразования направлены на обеспечение интересов человека, его прав и свобод, расширение доступа к правосудию, совершенствование деятельности правоохранительных органов.



Я подробно говорил об этом на торжественном собрании, посвященном Дню нашей Конституции, поэтому хочу обратить ваше внимание лишь на приоритетные задачи в этой сфере.



Во-первых, необходимо продолжить совершенствование системы отбора кандидатов и их назначения на должности судей с целью обеспечения подлинной независимости судебной власти.



Следует привести систему формирования судейского корпуса в полное соответствие с принципом независимости судебной власти, обеспечить участие широкой общественности в этом процессе. Целесообразно, чтобы задачу отбора и назначения судей районных, городских и областных судов полностью взяло на себя судейское сообщество. При этом необходимо учитывать мнение общественности и предусмотреть вопрос отчетности судей перед народом.



Во-вторых, необходимо поднять на новый уровень работу по обеспечению мирной жизни и безопасности нашего населения, раннему предупреждению преступности.



В текущем году проделана большая работа в этом направлении. В частности, в целях создания работникам сферы достойных условий жизни и труда и их поддержки инспекторам профилактики предоставлено более 6500 служебных квартир, 1100 частных домов, 7 тысяч личных автомобилей. Строится 1800 домов для сотрудников Национальной гвардии.



Надо признать, что результатом нашей работы стало и то, что в 2018 году не было совершено ни одного преступления в 3520 махаллях. Но успокаиваться еще рано. Для того чтобы люди жили в мире и спокойствии, нужно формировать среду, свободную от криминала, по всей стране.



Передав ряд полномочий и функций нижним звеньям системы органов внутренних дел, мы должны превратить ее в современную действенную структуру по обеспечению правопорядка.



С этой целью мы будем широко внедрять в сферу научный подход и информационно-коммуникационные технологии. Каждый регион должен выработать свой собственный опыт раннего предупреждения и борьбы с преступностью и правонарушениями.



Министр внутренних дел, командующий Национальной гвардией и Генеральный прокурор несут персональную ответственность за повышение эффективности этой работы по всей республике.



Необходимо усилить стимулирование инспекторов профилактики и активистов махаллей, достигших позитивных результатов в борьбе с преступностью. Сотрудникам, добросовестно выполняющим свои обязанности, будут выплачиваться надбавки за счет средств нового специального фонда.



Настало время отменить должность "махалла посбони", действующего сегодня "для галочки". Вместо нее будет введена должность помощника инспектора профилактики по охране общественного порядка. На местах на нее будут назначаться активные граждане, квалифицированные юристы, умеющие разрешать вопросы с точки зрения закона.



Как бы это сложно ни было, мы обязательно должны повсеместно распространить принцип верховенства закона и неотвратимости наказания, не скрывать правду о преступлениях, а дать им справедливую оценку.



Необходимо воспринимать это как задачу не только органов правопорядка, а всего нашего общества и сплоченно вести жесткую борьбу с любыми противозаконными проявлениями.



В-третьих, следует продолжить совершенствование и либерализацию уголовного законодательства.



Действующие Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы были приняты почти 25 лет назад. За прошедшее время многое изменилось, в том числе отношения в обществе, образ жизни, сознание, мировоззрение людей. Эти кодексы перестали отвечать требованиям сегодняшнего дня.



Как известно, в законодательстве при определении наказания предусмотрены отягчающие или смягчающие вину обстоятельства. Однако применение этих норм не должно зависеть от прихоти следователя или судьи, иными словами, от человеческого фактора. В противном случае нарушаются принципы законности и справедливости.



В связи с этим необходимо коренным образом пересмотреть уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.



Межведомственная комиссия под руководством Генерального прокурора должна в срок до 1 июля 2019 года подготовить новые проекты Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.



Уважаемые участники заседания!



Защита конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности нашей страны, дальнейшее укрепление мира и стабильности – залог всех наших успехов.

В этом направлении перед нами стоят следующие актуальные задачи.



Во-первых, необходимо и дальше повышать обороноспособность страны, укреплять потенциал наших Вооруженных Сил, формировать отечественный комплекс оборонной промышленности, быть готовыми отразить любые угрозы и вызовы.



Нужно довести до логического завершения начатые реформы по военно-экономическому обеспечению обороны страны.



Министерству обороны – в двухмесячный срок разработать программы развития предприятий, входящих в оборонно-промышленный комплекс.



Еще один важный вопрос. Необходимо усилить безопасность наших границ и повысить качество пограничного контроля, широко используя современные информационно-коммуникационные технологии.



Требуется еще больше внимания уделить укреплению боевого духа в Вооруженных Силах, воспитанию наших солдат и офицеров физически и духовно, гармонично развитыми личностями.



Важной задачей для нас является всестороннее совершенствование системы предотвращения и устранения чрезвычайных ситуаций.



Во-вторых, в центре нашего внимания останутся вопросы экологической безопасности, рационального использования водных и других природных ресурсов.



Министерству водного хозяйства совместно с экспертами из стран нашего региона предстоит разработать предложения по рациональному использованию водных ресурсов Центральной Азии.



Как известно, вследствие Аральской катастрофы образовалась пустыня Аралкум площадью более 5,5 миллиона гектаров. Ежегодно с высохшего дна моря поднимается в воздух 100 миллионов тонн песка и соли. Это еще раз подтверждает глобальный характер проблемы высыхания Арала.



Создание при Организации Объединенных Наций многопартнерского Трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья стало большим достижением узбекской дипломатии.



Мы благодарны Генеральному секретарю ООН господину Антониу Гутерришу, структурам ООН и странам-партнерам за поддержку инициативы Узбекистана.



Особое внимание мы уделяем лесопосадкам на высохшем дне Арала. За годы независимости по всему Узбекистану были организованы лесопосадки более чем на 1 миллионе 220 тысячах гектаров, при этом свыше 400 тысяч гектаров из них приходится на Приаралье. Мы принимаем специальную программу, согласно которой в этом регионе в следующем году будет создано еще 500 тысяч гектаров зеленых насаждений.



Развернется новое строительство для улучшения условий жизни в городах и селах Республики Каракалпакстан. В частности, в Муйнакском районе будет возведен современный городок со всей необходимой инфраструктурой.



В-третьих, следует принять меры для дальнейшего повышения эффективности нашей внешнеполитической деятельности, в основу которой заложены принципы открытости, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.



Для расширения политических и экономических отношений со странами мира нам необходимо открыть новые дипломатические представительства Узбекистана в зарубежных государствах, увеличить число их сотрудников.



В целях продвижения интересов нашей страны на международной арене необходимо совершенствовать законодательную базу внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности.



Кабинету Министров и аппарату Совета безопасности поручается до 1 апреля 2019 года разработать проект закона в данной сфере.



В следующем году мы продолжим активную внешнюю политику по дальнейшему развитию отношений дружбы и сотрудничества со всеми странами СНГ, в первую очередь с Российской Федерацией, а также с Китайской Народной Республикой, Соединенными Штатами Америки, странами Европейского Союза, Республикой Корея и Японией.



Мы придаем особое значение дальнейшему укреплению сотрудничества с государствами мусульманского мира, с которыми нас связывают общие историко-культурные и духовные ценности.



Исходя из этих целей мы намерены наполнить конкретным содержанием отношения с нашими партнерами во всех сферах, представляющих взаимный интерес.



В своей внешней политике мы опираемся на ясное и четкое стратегическое видение путей обеспечения безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии.



Важным своим приоритетом Узбекистан определил выстраивание конструктивных и взаимовыгодных отношений с соседними государствами, а также Турцией, Индией, Пакистаном и Ираном.



В этой стратегии особое место занимает Афганистан. Мы призвали международное сообщество поддержать позицию о необходимости начать процесс мирных переговоров под афганским руководством.



Следует подчеркнуть, что проведенная по инициативе Узбекистана в марте 2018 года Ташкентская конференция высокого уровня по Афганистану стала самым масштабным международным мероприятием в современной истории этой страны. Принятая по ее итогам Ташкентская декларация – своего рода Программа по установлению мира в Афганистане, в которой выражена консолидированная позиция участников форума.



Именно после этой конференции заметно активизировались международные усилия по запуску переговорного процесса с участием всех внутриафганских политических сил, включая движение "Талибан".



Узбекистан, со своей стороны, провел ряд важных переговоров с афганским руководством и представителями ведущих политических сил Афганистана, включая движение "Талибан". Все они признали, что Узбекистан может стать эффективным посредником в афганском урегулировании.



Хорошо известно, что важным условием стабилизации обстановки в Афганистане является его экономическое восстановление. В этом плане мы приступили к совместной реализации крупных проектов в Афганистане в сферах транспорта и логистики, энергетики, торговли и образования. Об этом свидетельствуют строительство Узбекистаном линии электропередачи Сурхан – Пули-Хумри, открытие Образовательного центра по обучению афганских граждан в городе Термезе, логистического центра с таможенным терминалом "Термез-карго", разработка проектов строительства железнодорожных линий Мазари-Шариф – Герат и Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар.



Узбекистан будет и далее оказывать всестороннее содействие в урегулировании афганской проблемы. Для нас главным остается конечный результат – начало мирных переговоров и достижение национального примирения.



Уважаемые друзья!



Узбекистан всегда будет верен своим принципам в сфере межнационального согласия и религиозной толерантности.



В нашей стране будет уделяться первостепенное внимание укреплению атмосферы взаимоуважения, дружбы и согласия между представителями разных наций и конфессий. Это – наше самое большое богатство, и наш долг – хранить его как зеницу ока.



Как вы знаете, недавно на заседании Генеральной Ассамблеи ООН был принят важный документ – резолюция "Просвещение и религиозная толерантность". Инициатива о ее принятии была выдвинута Узбекистаном на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре 2017 года.



Широкая поддержка нашего предложения 193 государствами – членами ООН стала ярким подтверждением признания международным сообществом инициатив Узбекистана, что вызывает у нас чувство удовлетворения и гордости.



Пользуясь возможностью, хочу выразить искреннюю благодарность уважаемым послам зарубежных стран и представителям международных организаций, которые присутствуют на сегодняшнем заседании.



Дорогие соотечественники!



На новом этапе развития нашей страны каждый год связан с реализацией масштабных программ и проектов, все новыми достижениями, обретением новых знаний и опыта для обеспечения процветания Родины.



В новом году в нашей политической жизни мы введем новую практику. Учитывая, что настоящее Послание является главным документом для наступающего года, по каждому из определенных в нем приоритетных направлений Премьер-министр вместе с членами правительства будут ежеквартально представлять Законодательной палате и Сенату отчет о проделанной работе.



Данный процесс будет широко освещаться в средствах массовой информации. Это даст возможность нашим гражданам быть в курсе того, что делается правительством для выполнения поставленных в Послании задач. То есть – деятельности правительства оценку даст сам народ.



Все мы хорошо понимаем, что намеченные на 2019 год планы и программы выполнить будет, конечно, нелегко. Пока они изложены на бумаге, но нам предстоит превратить их в практические действия и реальные результаты, и для этого всем нам нужно упорно трудиться.



На этом пути есть ни с чем не сравнимая по своей мощи сила, вселяющая в нас уверенность и вдохновение, благодаря которой мы обязательно достигнем своих целей.



Это – наш закаленный в испытаниях, честный, мужественный, трудолюбивый и благородный народ.



Сегодня мы при поддержке нашего многонационального народа, учитывая огромный потенциал молодежи – нашей надежды и опоры, ставим перед собой большие задачи.



Мы должны сделать всё во имя процветания нашей страны и народа, чтобы жизнь наших дорогих детей и внуков была счастливой.



Мы никогда не свернем с пути демократических реформ. Как бы сложно ни было, будем идти только вперед – к новым, еще более высоким рубежам.



Внести вклад в развитие нового Узбекистана – историческая возможность, предоставленная каждому из нас самим Всевышним.



Все мы должны глубоко осознать и ценить это. И с честью выполнить наш священный долг перед Родиной.



Пользуясь случаем, искренне, от всей души поздравляю весь наш народ с наступающим новым, 2019 годом. Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и успехов.



Благодарю за внимание".

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