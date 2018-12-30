МИД Узбекистана посетил посол Индонезии

МИД Узбекистана посетил посол Индонезии30.12.2018 09:49
ТАШКЕНТ, 30 декабря. /УЗИНФОРМ/. 29 декабря внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индонезии Анак Агунг Где Алит Сантика, его принял глава МИД Абдулазиз Камилов.
В ходе встречи посол сообщил о завершении срока своей дипломатической миссии в Узбекистане (начавшейся в январе 2015 года), а таже стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
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