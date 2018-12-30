Турция сменит посла в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 30 декабря. /УЗИНФОРМ/. 29 декабря глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики Ахметом Башаром Шеном, который отбывает из страны в связи с завершением срока своего пребывания на посту.

В ходе встречи министр и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-турецкого диалога по приоритетным направлениям.

Ахмет Башар Шен был аккредитован в Узбекистане в декабре 2016 года.

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