



Главу Узбекистана поздравили зарубежные коллеги



ТАШКЕНТ, 31 декабря. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев продолжает получать поздравительные послания от зарубежных коллег по случаю Нового года. В частности, поступили поздравления от Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, Президента Российской Федерации Владимира Путина, Председателя Китайской Народной Си Цзиньпина, Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова, Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, председателя Европейского Совета Дональда Туска, Президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера, Федерального Канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, премьер-министра Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезы Мэй, премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Кэцяна, председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, премьер-министра Государства Израиль Бениамина Нетаньяху, Президента Исламской Республики Афганистан Ашрафа Гани, Президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани, Президента Арабской Республики Египет Абдельфаттаха ас-Сиси, Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Халифы ибн Зайд аль-Нахайяна, Эмира Государства Кувейт Шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, Короля Иордании Абдаллы II ибн Хусейна аль-Хашими, вице-президента, премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, Эмира Дубая Шейха Мохаммеда ибн Рашид аль-Мактума, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов, наследного принца Абу-Даби Шейха Мухаммад а ибн Зайда аль-Нахайяна, королевы Дании Маргрете II, короля Норвегии Харальда V, Президента Республики Польша Анджея Дуда, Президента Венгрии Яноша Адера, Президента Латвийской Республики Раймондса Вейониса, Президента Ирландии Майкла Хиггинса, генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт, генерал-губернатора Новой Зеландии Пэтси Редди, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Лебедева, председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко, Патриарха Московский и всея Руси Кирилла, специальног представителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Центральной Азии, главы Регионального центра по превентивной дипломатии по Центральной Азии Натальи Герман, Генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенса Столтенберга и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи