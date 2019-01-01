



Глава Узбекистана поздравил граждан



ТАШКЕНТ, 1 января. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю наступления Нового года. В обращении говорилось: "Дорогие соотечественники!



Уважаемые друзья!



В эти волнующие мгновения наш родной Узбекистан вступает в новый – 2019 год.



От всей души поздравляю вас – весь многонациональный народ нашей страны с Новым годом!



Желаю всем вам мира и благополучия, здоровья и семейного счастья!



Дорогие соотечественники!



В 2018 году во всех сферах благодаря самоотверженному труду нашего народа проделана огромная работа.



Созданы новые предприятия, построены жилые дома, дороги и мосты. Возведены объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта.



Мы сделали новые, исторические шаги к дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества с зарубежными странами, прежде всего с нашими соседями, повышению авторитета Узбекистана на международной арене.



Сегодня каждый человек и семья, каждый трудовой коллектив на собственном примере ощущают результаты этих реформ. Самое важное, растет уверенность людей в завтрашнем дне.



Одним словом, 2018 год стал годом огромных перемен и оставил яркий след в истории нашей страны. Поэтому мы провожаем его с чувством благодарности и удовлетворения.



Уважаемые друзья!



2019 год мы назвали Годом активных инвестиций и социального развития.



Активная инвестиционная политика откроет новые возможности для страны. А социальное развитие послужит дальнейшему повышению уровня и качества жизни людей.



В новом году мы и дальше будем укреплять мир и спокойствие, межнациональное и гражданское согласие в обществе. Продолжим работу по расширению диалога с народом.



Примем эффективные меры по поддержке предпринимательства и частной собственности.



Самой важной для нас задачей останется дальнейшее благоустройство нашей страны.



Мы усилим работу по повышению благосостояния населения, социальной защите малообеспеченных семей и всех, кто нуждается в поддержке. В центре нашего внимания и впредь будет находиться забота о наших уважаемых ветеранах, женщинах и молодежи.



В этот прекрасный вечер мы с самыми добрыми пожеланиями поздравляем все страны и народы, наших зарубежных друзей и партнеров.



Дорогие соотечественники!



Пусть в Новом году сбудутся все наши добрые мечты и надежды!



Пусть будут счастливы наши дети и внуки!



Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие!



С Новым годом вас, дорогие мои!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи