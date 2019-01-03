Владимир Норов вступил в должность Генсека ШОС

ТАШКЕНТ, 3 января. /УЗИНФОРМ/. 1 января в должность Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества вступил Владимир Норов.

В.Норов был назначен на данный пост в июне в ходе саммита ШОС в Циндао в соответствии с решением Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее он работал заместителем секретаря Совета безопасности Республики Узбекистан, директором Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан, имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

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