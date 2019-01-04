



Погода в Узбекистане на 5 января



ТАШКЕНТ, 4 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 января, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, возможны небольшие осадки (дождь, возможен переход в снег). Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 0-2о тепла, днем 4-6о тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о мороза, днем 3о мороза-2о тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 3-8о тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 3-8о тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 3-8о тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 2-7о тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег. Лавиноопасно. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 2о мороза-3о тепла. 5 января по горным районам республики лавиноопасно. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи