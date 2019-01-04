Погода в Узбекистане на 5 января

Погода в Узбекистане на 5 января04.01.2019 19:07
ТАШКЕНТ, 4 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 января, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, возможны небольшие осадки (дождь, возможен переход в снег). Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 0-2о тепла, днем 4-6о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о мороза, днем 3о мороза-2о тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2о мороза-3о тепла, днем 3-8о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 3-8о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 3-8о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 5-10о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3о мороза-2о тепла, днем 2-7о тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, местами снег. Лавиноопасно. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7о мороза, днем 2о мороза-3о тепла. 5 января по горным районам республики лавиноопасно.
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УЗИНФОРМ