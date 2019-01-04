



Глава Узбекистана провел встречу с новым руководителем ШОС



ТАШКЕНТ, 4 января. /УЗИНФОРМ/. 3 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с Владимиром Норовым, вступившим в должность Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и ШОС, рассмотрели возможности реализацииновых совместных проектов в сферах обеспечения безопасности, торговли, экономики, инвестиций, транспортных коммуникаций, туризма, сельского хозяйства и межрегионального сотрудничества, активизации дальнейшей деятельности организации. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи