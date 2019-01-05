



В Узбекистане оптимизируют порядок пользования участками недр, содержащими нерудные полезные ископаемые



ТАШКЕНТ, 5 января. /УЗИНФОРМ/. 26 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по повышению эффективности пользования участками недр, содержащими нерудные полезные ископаемые". Документ гласит: "В стране за прошедший период проведена значительная работа по упрощению процедуры передачи в пользование участков недр, содержащих нерудные полезные ископаемые и развитию нерудной сырьевой базы экономики.



Вместе с тем существует ряд проблем в обеспечении эффективного использования нерудных полезных ископаемых, проявляющихся в несоответствии законодательных актов о выделении земельных участков нормам, регламентирующим предоставление в пользование участков недр, эксплуатации в процессе добычи и переработки морально устаревших, с истекшим сроком годности техники и оборудования, низком уровне применения современных информационно-коммуникационных технологий по информированию субъектов предпринимательства о месторождениях, перспективных площадях и оказанию им государственных услуг.



Только в ходе изучений, проведенных в сентябре – ноябре текущего года, выявлены факты по 186 субъектам, которые незаконным путем без получения соответствующей лицензии добыли нерудных полезных ископаемых на 26,7 миллиарда сумов, кроме того, 23 субъекта, неэффективно использовавших участки недр и не выполнивших лицензионные требования, досрочно лишены права пользования участками недр, на баланс государства возвращено 55,6 миллиона кубометров и 3,4 миллиона тонн запасов полезных ископаемых.



В целях обеспечения прозрачности процедур по передаче права пользования участками недр, содержащими нерудные полезные ископаемые, широкого применения передовых технологий в процессе добычи и переработки, а также привлечения в отрасль потенциальных инвесторов:



1. Установить, что с 1 января 2019 года: при выделении (реализации) министерствами, ведомствами и органами государственной власти на местах земельных участков, на которых размещены запасы полезных ископаемых, а также месторождений и перспективных площадей, находящихся на государственном балансе, независимо от категории земельного фонда, получается положительное заключение Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам;

предоставление соответствующих земельных участков согласно границам участков недр осуществляется органами государственной власти на местах по обращению пользователя участками недр, содержащими нерудные полезные ископаемые, на основании лицензии на право пользования данными участками напрямую и в срок, не превышающий десяти дней, без проведения открытых торгов;

работы по определению границ земельных участков нерудных полезных ископаемых на местах осуществляются одновременно территориальными подразделениями Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру и Инспекции по контролю за горно-геологической деятельностью при Государственном комитете Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам с участием пользователя участками недр;

при истечении либо досрочном прекращении срока действия лицензии, выдаваемой пользователям участками недр, Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам в трехдневный срок письменно уведомляет об этом Государственный налоговый комитет, Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и органы государственной власти на местах;

при истечении либо досрочном прекращении срока действия лицензии, выданной на право пользования участками недр, содержащими нерудные полезные ископаемые, органы государственной власти на местах возвращают соответствующие земельные площади в резерв;

при невыполнении пользователями участков недр объемов добычи нерудных полезных ископаемых в течение двух лет подряд (за исключением форс-мажорных обстоятельств), исходя из фактического объема добычи нерудных полезных ископаемых, неосвоенная часть их запасов передается на баланс государства, а земельные участки, на которых они размещены, возвращаются в резерв органов государственной власти на местах. При этом вносятся соответствующие изменения в условия пользования недрами без переоформления ранее выданной лицензии;

в условиях пользования участками недр для добычи нерудных полезных ископаемых предусматриваются инвестиционные обязательства пользователя недр. 2. Установить порядок, в соответствии с которым: с 1 июля 2019 года месторождения нерудных полезных ископаемых, выявленные за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан;

с 1 января 2020 года лицензии на право пользования участками недр, содержащими все нерудные полезные ископаемые, выдаются Государственным комитетом Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам в срок, не превышающий 20 дней на основе итогов электронного аукциона на электронной торговой площадке "E-IJRO AUKSION". При этом при получении лицензии на добычу полезных ископаемых из месторождений, разведанных юридическими и физическими лицами, финансирующими работы по геологическому изучению недр, сохраняются права, установленные для них законодательством.



Стартовая цена права пользования участками недр, содержащими нерудные полезные ископаемые, устанавливается в размере не менее суммы всех расходов, затраченных на организацию аукциона.



3. Установить, что денежные средства, полученные от реализации права пользования участками недр, содержащими нерудные полезные ископаемые, на электронной торговой площадке "E-IJRO AUKSION" и сумма удержанного задатка, за вычетом суммы выплат на организацию аукциона, зачисляются в равных долях: в местные бюджеты соответствующих районов (городов), на территории которых осуществляется деятельность по добыче нерудных полезных ископаемых;

на специальные казначейские счета Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам с целевым направлением на реализацию годовых государственных программ развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы. 4. Все хозяйствующие субъекты, имеющие лицензии на добычу природного облицовочного камня (мрамор, гранит, травертин, известняк) и на право использования техногенных минеральных образований, в срок до 1 января 2022 года: освобождаются от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за ввозимое из-за рубежа для собственных производственных нужд оборудование и специальную технику, не производимые в Республике Узбекистан, предназначенные для добычи и переработки природных облицовочных камней, а также для переработки техногенных минеральных образований природных облицовочных камней по перечням, формируемым в установленном порядке;

уменьшается в два раза установленная ставка исчисления налога на прибыль юридических лиц, занимающихся добычей и обработкой природных облицовочных камней, а также переработкой техногенных минеральных образований природных облицовочных камней. 5. Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухмесячный срок: на основе изучения конъюнктуры внешнего рынка утвердить план мероприятий по глубокой переработке нерудных полезных ископаемых и увеличения объема экспорта готовой продукции, производимой из нерудных полезных ископаемых;

принять правительственное решение, определяющее порядок широкого применения строительных материалов, в том числе природного облицовочного камня, производимых из местного нерудного сырья, на строительных объектах, финансируемых за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан и централизованных источников, а также порядок оценки нерудных полезных ископаемых в случаях их незаконной добычи. 6. АО "Узстройматериалы" в срок до 1 марта 2019 года создать национальный бренд и каталог природных облицовочных камней, обнаруженных на территории республики, провести их широкую презентацию, а также обеспечить ежегодное обновление каталога.



7. Кабинету Министров Республики Узбекистан совместно с хокимиятами Джизакской и Навоийской областей в трехмесячный срок всесторонне изучить вопрос строительства железнодорожной ветки, связывающей Фаришский район Джизакской области с Нуратинским районом Навоийской области, и внести в Администрацию Президента Республики Узбекистан обоснованные предложения по данному вопросу.



8. Государственному комитету Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам в срок до 1 апреля 2019 года: провести инвентаризацию государственного кадастра выявленных месторождений и перспективных площадей нерудных полезных ископаемых;

разработать по итогам проведенной инвентаризации официальный обновленный веб-сайт комитета и его мобильную версию с возможностью отображения подробной информации об участках недр, содержащих нерудные полезные ископаемые (карту, фото и видео), оказания интерактивных государственных услуг, а также онлайн-просмотра данных процессов;

внести на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан регламент проведения электронного аукциона на электронной торговой площадке "E-IJRO AUKSION" при выдаче лицензии на право пользования участками недр, содержащими нерудные полезные ископаемые; 9. Возложить на Инспекцию по контролю за горно-геологической деятельностью при Государственном комитете Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам (далее – Инспекция) с целью выявления, пресечения и предотвращения фактов незаконного пользования нерудными полезными ископаемыми следующие дополнительные задачи: внедрение передовых методологий по профилактике правонарушений, дальнейшее развитие межведомственного взаимодействия, широкое внедрение в деятельность современных информационно-коммуникационных технологий;

оформление документов в случаях выявления незаконной добычи полезных ископаемых, определение размера нанесенного ущерба путем проведения маркшейдерских работ;

информирование широкой общественности о выявленных правонарушениях и их последствиях, разработку предложений по совершенствованию правоприменительной практики и законодательства в данной сфере. Обеспечить взаимодействие Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, Министерства внутренних дел и Государственного налогового комитета с Инспекцией при проведении контрольных мероприятий по обнаружению фактов незаконного использования полезных ископаемых.



10. Одобрить предложение Министерства финансов и Государственного комитета Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам о создании Фонда развития (далее – Фонд) Инспекции по контролю за горно-геологической деятельностью при Государственном комитете Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам без статуса юридического лица.



Средства Фонда формируются за счет следующих источников: 80 процентов отчислений от суммы штрафов, взыскиваемых за нарушение установленных требований в сфере пользования недрами;

20 процентов отчислений от суммы ущерба, выявленного в результате незаконной добычи полезных ископаемых;

доходов от временного размещения свободных средств Фонда и других источников, не запрещенных законодательством. Установить, что средства Фонда адресно направляются на укрепление материально-технической базы Инспекции, финансирование маркшейдерских работ, проводимых с целью определения достоверности объемов добытых полезных ископаемых, и материальное стимулирование работников.



11. Разрешить Государственному комитету Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам для проведения геологосъемочных работ, маркшейдерских замеров и изучения опасных геологических процессов приобретать, ввозить и использовать беспилотные летательные аппараты.



12. Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан совместно с Министерством юстиции, Государственным налоговым комитетом и Государственным комитетом по геологии и минеральным ресурсам в трехмесячный срок внести предложения, предусматривающие ужесточение ответственности за незаконное использование нерудных полезных ископаемых.



13. Государственному комитету Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.



14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш., генерального прокурора Республики Узбекистан Муродова О.Б. и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М. ". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи