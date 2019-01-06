



Определены основные источники поступлений в бюджет Узбекистана в новом году



ТАШКЕНТ, 6 января. /УЗИНФОРМ/. 26 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год и бюджетных ориентиров на 2020-2021 годы". В документе говорится: "Во исполнение постановлений Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 17 ноября 2018 года № 2119-III "О Государственном бюджете Республики Узбекистан, бюджетах государственных целевых фондов и основных направлениях налоговой и бюджетной политики на 2019 год" и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 13 декабря 2018 года № ПС-348-III "О Государственном бюджете Республики Узбекистан, бюджетах государственных целевых фондов и основных направлениях налоговой и бюджетной политики на 2019 год":



1. Утвердить: прогноз основных макроэкономических показателей развития Республики Узбекистан на 2019 год и целевых ориентиров на 2020-2021 годы согласно приложению № 1;

сводные параметры Консолидированного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год и бюджетных ориентиров на 2020-2021 годы согласно приложению № 2;

основные параметры Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год согласно приложению № 3;

основные параметры внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан (далее – Пенсионный фонд), Государственного фонда содействия занятости Республики Узбекистан, Фонда содействия приватизированным предприятиям при Государственном комитете Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции на 2019 год согласно приложениям №№ 4-6. 2. Утвердить на 2019 год ставки: единого налогового платежа согласно приложению № 7;

единого социального платежа согласно приложению № 8;

фиксированного налога с индивидуальных предпринимателей согласно приложению № 9;

налога за пользование недрами, подписного бонуса и бонуса коммерческого обнаружения, налога на сверхприбыль по отдельным видам продукции согласно приложениям №№ 10-13;

налога за пользование водными ресурсами, налога на имущество физических лиц, земельного налога с юридических и физических лиц согласно приложениям №№ 14-16;

сборов за приобретение и (или) временный ввоз на территорию Республики Узбекистан автотранспортных средств, уплачиваемых владельцами (пользователями) автотранспортных средств при их регистрации в органах внутренних дел, и сборов за въезд и транзит по территории Республики Узбекистан автотранспортных средств иностранных государств согласно приложению № 17, с перечислением поступающих средств в республиканский бюджет Республики Узбекистан. 3. Отменить с 1 января 2019 года: минимальные размеры единого налогового платежа и единого социального платежа;

порядок, в соответствии с которым совокупная сумма налогов, уплачиваемых юридическими лицами, оказывающими услуги по перевозке грузов, независимо от системы налогообложения, в расчете на одну единицу транспортного средства не должна быть менее суммы фиксированного налога, уплачиваемого индивидуальными предпринимателями по данному виду деятельности. 4. Сохранить порядок, в соответствии с которым юридические лица, имеющие временные льготы в виде полного освобождения от уплаты налога на прибыль юридических лиц или налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, уплачивают налог на прибыль юридических лиц по ставке, сниженной в два раза до истечения срока действия льгот.



5. Установить, что сумма налога на доходы физических лиц, рассчитанная исходя из установленной ставки, подлежащая уплате в Государственный бюджет Республики Узбекистан, уменьшается на сумму обязательных ежемесячных взносов, перечисляемых на индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан, исчисляемых в размере 0,1 процента от доходов, подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц.



Государственному налоговому комитету совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан в месячный срок разработать и утвердить в установленном порядке единую форму налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц и единому социальному платежу, предусмотрев индивидуальный учет работника-налогоплательщика с предоставлением необходимой информации Министерству занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан.



6. Предусмотреть, что с 1 января 2019 года юридические лица при получении в обслуживающих банках денежных средств на выплату заработной платы и приравненных к ней платежей (или перечислении их на пластиковые карточки) должны представлять платежные документы на уплату единого социального платежа и налога на доходы физических лиц.



7. Рекомендовать организациям-работодателям производить повышение размеров заработной платы работников за счет средств, высвобождающихся в связи со снижением налоговой нагрузки, включая снижение единого социального платежа.



Министерству занятости и трудовых отношений совместно с Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан осуществлять мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов в целях выявления необоснованных случаев снижения фонда оплаты труда.



Освободить налогоплательщиков от ответственности за сокрытие численности работников, доначисления сумм налога на доходы физических лиц и единого социального платежа по ранее не указанным работникам за предыдущие отчетные периоды при добровольном оформлении и отражении ими в отчетности численности и (или) фонда оплаты труда в срок до 1 апреля 2019 года.



8. Ввести с 1 января 2019 года порядок, в соответствии с которым: индивидуальные предприниматели, выручка которых от реализации товаров (работ, услуг) превысила 100 миллионов сумов в календарном году, но не более одного миллиарда сумов, переходят на уплату единого налогового платежа по ставке 4 процента;

для индивидуальных предпринимателей, выручка которых от реализации товаров (работ, услуг) в календарном году не превышает 100 миллионов сумов, сохраняется порядок исчисления и уплаты фиксированного налога;

индивидуальные предприниматели, выручка которых от реализации товаров (работ, услуг) превысила один миллиард сумов в календарном году, уплачивают налоги и другие обязательные платежи в порядке, предусмотренном для юридических лиц. Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан в срок до 1 февраля 2019 года утвердить порядок исчисления выручки от реализации товаров (работ, услуг) и уплаты налогов индивидуальными предпринимателями.



9. Ввести:



а) с 1 января 2019 года: акцизный налог на услуги мобильной связи по ставке 15 процентов к общей стоимости оказанных услуг с одновременным снижением до 2 000 сумов в месяц размера платы за использование абонентского номера, уплачиваемой юридическими лицами, оказывающими услуги мобильной связи (сотовыми компаниями), и распределением средств в соответствии с нормативами согласно приложению № 18;

акцизный налог на полиэтиленовые гранулы в размере 25 процентов с одновременной отменой налога на сверхприбыль по полиэтиленовым гранулам; б) с 1 марта 2019 года комбинированную ставку по акцизному налогу на сигареты, производимые в Республике Узбекистан, предусматривающую наряду с фиксированной ставкой введение адвалорной ставки.



Утвердить на 2019 год ставки акцизного налога на подакцизные товары (услуги), производимые (оказываемые) в Республике Узбекистан, согласно приложению № 19, с увеличением с 1 июля 2019 года утвержденных ставок на алкогольную и табачную продукцию до 20 процентов дополнительно.



10. Установить, что с 1 июля 2019 года покупатели товаров (работ, услуг) не вправе относить к зачету сумму налога на добавленную стоимость, указанную в счет-фактуре, выставленную поставщиком, не являющимся плательщиком налога на добавленную стоимость. При этом информация об учете налогоплательщиков в органах государственной налоговой службы в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость получается через официальный сайт Государственного налогового комитета Республики Узбекистан в режиме реального времени.



11. Отменить с 1 января 2019 года: налог на сверхприбыль по цементу и клинкеру;

плату за эксплуатацию полностью изношенного оборудования, по которому истек срок полезной службы. 12. Государственному налоговому комитету совместно с Государственным комитетом по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру и Министерством водного хозяйства Республики Узбекистан принять комплекс мер по обеспечению полноты охвата плательщиков налога за пользование водными ресурсами, налога на имущество физических лиц, земельного налога и достоверного учета.



Органам государственной налоговой службы оказывать содействие хозяйствующим субъектам в составлении налоговой отчетности по налогу на имущество юридических лиц, земельному налогу с юридических лиц и налогу за пользование водными ресурсами.



Министерству финансов совместно Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан в срок до 1 мая 2019 года на основе изучения международного опыта внести предложения в Кабинет Министров о введении повышенных ставок налога на имущество физических лиц за второй и последующие объекты жилищного фонда, а также дачные строения.



13. Принять к сведению, что в 2019 году сохраняется действующий порядок налогообложения для плательщиков единого земельного налога.



Ввести в порядке эксперимента с 1 января 2019 года базовые ставки единого земельного налога, взимаемые с плодоовощеводческих сельскохозяйственных товаропроизводителей за орошаемые и неорошаемые земли, занятые плодоовощеводческой продукцией (овощи, бахча, фрукты, виноградники), согласно приложению № 20.



14. Утвердить на 2019 год предельные ставки местных сборов согласно приложению № 21.



22. Государственному налоговому комитету Республики Узбекистан совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, Советом фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана и ГУП "Налог сервис" в срок до 1 апреля 2019 года разработать и внедрить специальный программный продукт для оказания фермерским хозяйствам услуг по ведению бухгалтерского учета.



Министерству финансов Республики Узбекистан в установленном порядке обеспечить финансирование расходов на разработку и внедрение программного продукта, ведение бухгалтерского учета и составление отчетности фермерских хозяйств за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан.



23. Утвердить минимальные размеры налоговой задолженности для обращения взыскания на имущество налогоплательщиков согласно приложению № 23.



24. Определить, что налогообложение доходов от сдачи имущества в аренду осуществляется исходя из суммы арендной платы, установленной договором, но не ниже рассчитанной исходя из: минимальных ставок арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом – для юридических лиц;

минимальных ставок арендной платы, установленных для физических лиц, сдающих имущество в аренду, согласно приложению № 24. 25. В связи с отменой обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также изменением структуры единого налогового платежа согласиться с предложениями Министерства финансов, Министерства экономики и Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям:



а) об упразднении с 1 января 2019 года: внебюджетного Фонда развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан с возложением функции по финансированию и согласованию адресных программ строительства, реконструкции, ремонта и оснащения учреждений социальной сферы на Министерство финансов Республики Узбекистан;

Фонда мелиоративного улучшения орошаемых земель при Кабинете Министров Республики Узбекистан с возложением функций по формированию программ развития отрасли и заказчика по реконструкции и строительству мелиоративных объектов, ремонту и восстановлению магистральных (межобластных) коллекторов на Министерство водного хозяйства и по финансированию и согласованию адресных программ по реконструкции и строительству, ремонтно-восстановительным работам на мелиоративных объектах – на Министерство финансов;

Фонда развития региона Приаралья при Министерстве финансов с финансированием Программы развития региона Приаралья за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан с отражением расходов отдельной строкой; б) о передаче Республиканского дорожного фонда при Кабинете Министров Республики Узбекистан (далее – Республиканский дорожный фонд) в ведение Государственного комитета Республики Узбекистан по автомобильным дорогам с: возложением функций по финансированию и согласованию адресных программ строительства, реконструкции, ремонта и оснащения сферы дорожного хозяйства, а также финансированию расходов по эксплуатации и содержанию автомобильных дорог, содержанию Государственного комитета Республики Узбекистан по автомобильным дорогам, его территориальных главных управлений, районных дорожно-эксплуатационных предприятий, эксплуатационных линейных предприятий, мостовых эксплуатационных предприятий, Республиканского дорожного фонда и Государственной инспекции по контролю за качеством дорожно-строительных работ при Кабинете Министров Республики Узбекистан на Министерство финансов;

определением его в качестве исполнительного органа по реализации инвестиционных проектов с участием международных финансовых институтов, иностранных правительственных финансовых организаций в сфере дорожного хозяйства с предельной численностью управленческого персонала в количестве 9 единиц. 26. Установить, что: сумма, поступающая после 1 января 2019 года по обязательным отчислениям в упраздняемые государственные целевые фонды и Республиканский дорожный фонд, зачисляется в полном объеме в Пенсионный фонд. Излишне уплаченные суммы по данным платежам выплачиваются из Пенсионного фонда;

остатки средств упраздняемых государственных целевых фондов и Республиканского дорожного фонда (за исключением средств специального счета материального стимулирования работников) на конец 2018 года подлежат зачислению в республиканский бюджет Республики Узбекистан, с последующим финансированием завершения строительно-ремонтных работ и оснащением за счет дополнительных источников республиканского бюджета Республики Узбекистан;

финансирование расходов на выплату заработной платы, компенсационных выплат работникам и другие расходы упраздняемых государственных целевых фондов в период до 1 марта 2019 года осуществляется за счет дополнительных источников республиканского бюджета Республики Узбекистан. 27. Министерству финансов Республики Узбекистан: осуществлять погашение иностранных кредитов, ранее привлеченных упраздняемыми государственными целевыми фондами и Республиканским дорожным фондом, за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан;

отражать расходы упраздняемых государственных целевых фондов и Республиканского дорожного фонда по соответствующим отраслям функциональной классификации расходов Государственного бюджета Республики Узбекистан. Кабинету Министров Республики Узбекистан в недельный срок создать ликвидационную комиссию для организации вопросов упразднения и передачи государственных целевых фондов, проведения инвентаризации и приема-передачи их активов и обязательств, в том числе внесения предложений о взыскании задолженности или списании безнадежной задолженности.



28. Установить, что с 1 января 2019 года финансирование расходов на выплату пособий престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим стажа работы, необходимого для назначения пенсии, и пособий на погребение осуществляется за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан.



Министерству финансов Республики Узбекистан списать суммы остатков излишне выплаченных пенсий гражданам по состоянию на 1 января 2019 года, выявленных по результатам проверок правильности выплаты пенсий.



29. В целях повышения эффективности использования средств Государственного бюджета Республики Узбекистан и своевременности финансирования первоочередных платежей осуществлять выделение бюджетных средств получателям бюджетных средств исходя из фактического освоения ранее выделенных средств.



Установить, что изменение нормативов отчислений во внебюджетные фонды министерств и ведомств от неналоговых платежей, а также введение новых видов отчислений осуществляется с начала следующего года.



30. Упразднить Фонд содействия стабилизации цен на внутреннем потребительском рынке.



Установить, что ранее выделенные средства из Фонда содействия стабилизации цен на внутреннем потребительском рынке и его остатки подлежат зачислению в республиканский бюджет Республики Узбекистан.



31. Установить порядок, при котором начиная с 1 марта 2019 года министерства, ведомства, государственные целевые фонды и другие распорядители бюджетных средств размещают на своих официальных веб-сайтах соответствующую информацию об использовании бюджетных ассигнований, средств внебюджетных фондов бюджетных организаций, проведенных конкурсах (тендерах) и доставке приобретенных товаров.



32. Министерству финансов Республики Узбекистан: в течение 2019 года произвести выпуск и размещение суверенных облигаций Республики Узбекистан по фиксированной купонной ставке на сумму не менее 500 миллионов долларов США со сроком обращения 5 и более лет;

в срок до 1 мая 2019 года совместно со Счетной палатой Республики Узбекистан провести изучение деятельности отдельных бюджетных организаций и бюджетополучателей на предмет перевода их на полное самофинансирование;

начиная с 2019 года осуществлять возврат суммы превышения налога на добавленную стоимость в результате применения нулевой ставки с уменьшением доходов Государственного бюджета Республики Узбекистан на сумму возврата. 33. Установить с 1 января 2019 года размеры пособий семьям с детьми в возрасте до 14 лет, пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста двух лет и материальной помощи малообеспеченным семьям, единовременной материальной помощи нуждающимся семьям в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области согласно приложению № 25.



34. В целях усиления ответственности и заинтересованности органов государственной власти на местах, повышения их доходных полномочий и расходных обязательств предусмотреть с 1 января 2019 года:



а) зачисление в полном объеме: в бюджеты районов и городов – поступлений по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу с физических лиц, налогу на доходы физических лиц, полученных от сдачи имущества в аренду, фиксированному налогу с индивидуальных предпринимателей, налогу за пользование водными ресурсами (кроме электростанций), единому земельному налогу, сборам за право розничной торговли отдельными видами товаров и оказание отдельных видов услуг, доходов, поступающих с рынков, а также по налогу за пользование недрами по отдельным нерудным строительным материалам, штрафов за отдельные виды правонарушений согласно приложению № 26;

в бюджет Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей и города Ташкента – поступлений от земельного налога с юридических лиц, налога на имущество с юридических лиц, отчислений единого налогового платежа, акцизного налога на алкогольную продукцию, пиво, розничную реализацию бензина, дизельного топлива и газа с их распределением между республиканским бюджетом Республики Каракалпакстан, областными бюджетами областей, городским бюджетом города Ташкента и бюджетами районов и городов; б) распределение между республиканским бюджетом Республики Узбекистан и республиканским бюджетом Республики Каракалпакстан, областными бюджетами областей и городским бюджетом города Ташкента части поступлений по налогу на добавленную стоимость (за исключением взимаемого при импорте товаров), налогу на доходы физических лиц (за исключением полученных от сдачи имущества в аренду), налогу на прибыль юридических лиц (за исключением уплачиваемого нерезидентом Республики Узбекистан, осуществляющим деятельность в Республике Узбекистан через постоянное учреждение, а также с доходов нерезидентов, удерживаемых у источника выплаты);



в) передачу финансирования бюджетных организаций из республиканского бюджета Республики Узбекистан в бюджет Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей и города Ташкента по перечню согласно приложению № 27;



г) возврат в местные бюджеты в размере 50 процентов средств перевыполнения прогноза доходов по налогам, распределяемым между республиканским бюджетом Республики Узбекистан и республиканским бюджетом Республики Каракалпакстан, областными бюджетами областей и городским бюджетом города Ташкента (за исключением налога за пользование недрами и акцизного налога на табачную продукцию), если отчисления в местные бюджеты по данным источникам составляют менее 50 процентов;



д) предоставление права Жокаргы Кенесу Республики Каракалпакстан, Кенгашам народных депутатов областей и города Ташкента при принятии решений по утверждению объемов доходов и расходов бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента: покрывать недостающую сумму расходов за счет перераспределения излишков доходов, формируемых при планировании бюджета в отдельных районах и городах, между республиканским бюджетом Республики Каракалпакстан, областными бюджетами областей, городским бюджетом города Ташкента и бюджетами районов и городов;

направлять часть поступлений по налогу на добавленную стоимость (за исключением по импортируемым товарам), налогу на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц, полученных от сдачи имущества в аренду) и налогу на прибыль юридических лиц (за исключением налога на прибыль юридических лиц, уплачиваемого нерезидентом Республики Узбекистан, осуществляющим деятельность в Республике Узбекистан через постоянное учреждение, а также с доходов нерезидентов, удерживаемых у источника выплаты) в пределах доходов, остающихся в соответствующих регионах;

передавать часть средств перевыполнения прогнозов доходов соответствующим бюджетам районов и городов на реализацию программ социально-экономического развития территории. 35. Министерству финансов совместно с Центральным банком Республики Узбекистан провести в январе 2019 года в установленном законодательством порядке заключительные операции по исполнению Государственного бюджета Республики Узбекистан за 2018 год, с отражением проведенных операций в отчете о его исполнении за 2018 год, в частности: урегулирование межбюджетных отношений, предусматривающее погашение всей суммы взаимной задолженности между вышестоящим и нижестоящим бюджетами;

перечисление остатков средств упраздняемых государственных целевых фондов и Республиканского дорожного фонда по состоянию на 31 декабря 2018 года в республиканский бюджет Республики Узбекистан без отражения их в доходах Государственного бюджета Республики Узбекистан;

перечисление неосвоенных остатков средств Фонда финансирования государственных программ развития Республики Узбекистан при Кабинете Министров Республики Узбекистан по состоянию на 31 декабря 2018 года в республиканский бюджет Республики Узбекистан без отражения их в доходах Государственного бюджета Республики Узбекистан. 36. Принять к сведению, что погашение займов и кредитов международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций, привлеченных водоснабжающими организациями, в недостающей части осуществляется за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан.



Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента обеспечить жесткий контроль за финансовым состоянием водоснабжающих организаций, осуществление мониторинга за их финансовыми потоками, с изысканием средств по обслуживанию кредитов и, при недостаточности средств, обеспечить финансирование непокрытой части задолженности по основному долгу и выплате процентов за счет дополнительных доходов бюджетов Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента.



Предоставить право Министерству финансов Республики Узбекистан погашать задолженность водоснабжающих организаций перед международными финансовыми институтами и иностранными правительственными финансовыми организациями, при отсутствии дополнительных доходов местных бюджетов и наступлении сроков погашения задолженности, за счет дополнительных доходов республиканского бюджета Республики Узбекистан с внесением предложений по обеспечению мониторинга за финансовыми потоками водоснабжающих организаций, допустивших несвоевременное погашение задолженности.



37. Агентству государственных услуг при Министерстве юстиции Республики Узбекистан до конца 2019 года обеспечить полную автоматизацию процесса оказания государственных услуг по выдаче справок о размерах выплаты и о факте назначения пенсий, а также обращения за назначением пособий при рождении ребенка и пособий на погребение с дальнейшей его интеграцией с базой данных Пенсионного фонда.



38. Утвердить на 2019 год: объемы доходов и расходов бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента, целевых социальных трансфертов, выделяемых из республиканского бюджета Республики Узбекистан на 2019 год согласно приложению № 28;

нормативы отчислений от поступлений общегосударственных налогов в бюджет Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей и города Ташкента на 2019 год согласно приложению № 29;

минимально допустимые размеры оборотной кассовой наличности республиканского бюджета Республики Узбекистан, бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента согласно приложению № 30;

размеры резервного фонда Кабинета Министров Республики Узбекистан и резервных фондов республиканского бюджета Республики Каракалпакстан, областных бюджетов областей и городского бюджета города Ташкента, бюджетов районов и городов на 2019 год согласно приложению № 31. 39. Совету безопасности при Президенте Республики Узбекистан совместно с Министерством внутренних дел Республики Узбекистан в срок до 1 апреля 2019 года критически изучить количество действующих постов специализированной охраны в бюджетных организациях и утвердить обновленный перечень организаций, подлежащих специализированной охране, с учетом оптимизации их количества.



40. Установить с 1 мая 2019 года размеры родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, финансируемых за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, согласно приложению № 32, сохранив до 1 мая 2019 года установленные на 2018 год размеры.



41. Принять предложение Министерства финансов Республики Узбекистан об уточнении основных параметров Государственного бюджета Республики Узбекистан и государственных целевых фондов за 2018 год в следующих объемах: доходы Государственного бюджета Республики Узбекистан в размере 62 500 миллиардов сумов, расходы – 74 000 миллиардов сумов;

доходы Пенсионного фонда в размере 23 520 миллиардов сумов и расходы – 20 483 миллиарда сумов;

доходы Фонда развития материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан в размере 3 807,6 миллиарда сумов и расходы – 3 807,6 миллиарда сумов. 42. Продлить до 1 января 2020 года действие пункта 24 постановления Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2009 года № ПП–1245 "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2010 год".



43. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан согласно приложению № 33.



44. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года некоторые решения Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан согласно приложению № 34.



45. Министерству финансов совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в срок до 1 марта 2019 года внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.



46. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш., первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М.и заместителя премьер-министра – министра финансов Республики Узбекистан Кучкарова Д.А.". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи