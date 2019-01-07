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Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

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 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
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Внешнеполитическое ведомство Узбекистана подвело итоги года
07.01.2019 12:45

ТАШКЕНТ, 7 января. /УЗИНФОРМ/. Ведомство иностранных дел Узбекистана подвело итоги деятельности в 2018 году и проведенной работы по развитию сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями.

В отчете говорится:

"В 2018 году Министерством иностранных дел продолжена деятельность в соответствии со сформулированной Президентом Шавкатом Мирзиёевым основной целью внешней политики Узбекистана – формирование благоприятных условий для динамичного и устойчивого развития страны, реформирования и модернизации экономики, защиты прав и интересов человека, обеспечения безопасности, мира и согласия в обществе.

1. Усиление потенциала и координирующей роли МИД

11 января 2018 года под председательством главы государства состоялось совещание с участием дипломатических работников Узбекистана.

Был сделан критический анализ работы МИД и диппредставительств за рубежом и поставлены конкретные задачи. Особый акцент был сделан на усиление экономической дипломатии: привлечение прямых иностранных инвестиций, новых технологий и инвестиционных программ в экономику страны, повышение экспортного потенциала, усиление работы по привлечению зарубежных туристов.

5 апреля Президентом Узбекистана приняты Указ "О мерах по коренному совершенствованию системы Министерства иностранных дел и усилению его ответственности за реализацию приоритетных направлений внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности" и Постановление "Об организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства иностранных дел", в которых определены основные направления деятельности МИД и его загранучреждений, утверждена новая структура Министерства.

В МИД созданы Главное управление внешнеэкономического сотрудничества, в состав которого входят четыре управления, Отдел по взаимодействию с соотечественниками за рубежом, Отдел по работе с обращениями физических и юридических лиц. На базе ИА "Жахон" создается информационное агентство "Дунё" и Медиа-центр.

В целях дальнейшей активизации внешнеполитической деятельности открыты новые дипломатические представительства в зарубежных странах и расширены действующие.

2. Международные контакты Президента Узбекистана

Cостоялся 21 визит на уровне глав государств, включая 13 визитов Президента Шавката Мирзиёева за рубеж. Узбекистан посетили лидеры 8 государств (Афганистана, Беларуси, Египта, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Турции). Проведены переговоры на высшем уровне с руководителями более 30 государств и международных структур, подписаны 180 двусторонних договоров и соглашений.

3. Реализация международных инициатив главы государства

Полностью реализовано 10 важных инициатив, выдвинутых главой Узбекистана в рамках ООН, СНГ, ШОС, ОИС и других авторитетных форумов.

Приняты Генассамблеей ООН специальные резолюции "Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе" (22 июня) и "Просвещение и религиозная толерантность" (12 декабря), состоялась Консультативная встреча глав государств Центральной Азии (г.Астана, 15 марта, следующая – в г.Ташкенте в апреле 2019 года). Широкое международное признание получило проведение Ташкентской конференции по Афганистану и выдвинутые Президентом Узбекистана предложения о путях урегулирования конфликта и привлечению ИРА в региональные экономические проекты.

4. Проведение открытой и конструктивной политики в отношении ближайших соседей

Под руководством главы нашего государства продолжена комплексная работа по реализации главного внешнеполитического приоритета – проведение открытой и конструктивной политики в отношении ближайших соседей, решение проблем Центральной Азии на основе равноправия, взаимного учета интересов и поиска разумных компромиссов.

Состоялись обмены визитами на высшем уровне со всеми странами региона.

По итогам государственных визитов Президента Узбекистана в Таджикистан (9-10 марта) и Президента Таджикистана в Узбекистан (17-18 августа) были подписаны документы стратегического характера: Совместное заявление об укреплении дружбы и добрососедства и Договор об отдельных участках узбекско-таджикской Госграницы, а также пакет других двусторонних соглашений.

В ходе государственного визита Президента Туркменистана в Узбекистан (23-24 апреля) принят ряд важных документов, направленных на практическую реализацию подписанного в 2017 году Договора о стратегическом партнерства между двумя странами, также стороны подтвердили готовность задействовать в полном объеме транзитный потенциал двух стран для кратного увеличения объемов перевозки грузов в Европу, на Ближний Восток и в Азию.

В целом, сегодня в Центральной Азии установился совершенно новый, конструктивный политический климат и созданы благоприятные условия для решения самых сложных вопросов, таких как рациональное использование водных ресурсов, делимитация и демаркация границ, пересечение пограничных пунктов и развитие приграничной торговли.

Функционирует 64 пункта пропуска через Государственную границу Узбекистана с соседними странами.

Благодаря решению пограничных проблем, существенно активизировались торгово-экономические, приграничные связи Узбекистана с центральноазиатскими государствами. Средний рост товарооборота с ними за 9 месяцев составил более 50%.

5. Выстраивание стабильных, предсказуемых и взаимовыгодных отношений с зарубежными странами

На качественно новый уровень поднялись отношения стратегического партнерства с Россией, США, КНР, Францией и другими государствами ЕС, Турцией, Беларусью, Египтом, ключевыми странами АТР и Ближнего Востока.

Также состоялись 360 визитов на уровне глав правительств, министерств и ведомств, а также международных организаций. Проведено 17 заседаний межправительственных комиссий, 25 межмидовских консультаций, 34 консультаций по вопросам безопасности.

6. Экономическая дипломатия

В ряде загранучреждений введены 14 дополнительных штатных единиц дипломатов, занимающихся внешнеэкономическими вопросами.

Экспорт отечественных товаров и услуг за 11 месяцев 2018 года составил 11,3 млрд. долл. США.

По предварительным данным, в 2018 году привлечены прямые иностранные инвестиции на сумму не менее 2,7 млрд. долл.

За 11 месяцев 2018 года Узбекистан посетили около 4 млн. иностранных граждан (рост на 107% по сравнению с 2017г.).

За каждым загранучреждением закреплены конкретные регионы и отрасли республики. С февраля 2018 года главы диппредставительств регулярно посещают курируемые регионы. По итогам встреч приняты "Дорожные карты" взаимодействия с хокимиятами областей.

Организовано 171 мероприятие по линии межрегионального сотрудничества.

Создаются территориальные отделения МИД для содействия местным органам власти в осуществлении сотрудничества с иностранными партнерами. Уже действуют отделения в гг.Бухара, Ургенч, Самарканд, Нукус и Термез.

7. Укрепление сотрудничества с международными организациями

В ноябре Узбекистан стал полноправным членом Международной организации по миграции, успешно сотрудничает с Международной организацией труда. Большой позитивный резонанс в мире вызвало проведение в Самарканде 23-24 ноября первого Азиатского форума по правам человека с участием практически всех организаций, связанных с правозащитными вопросами.

Решение выдвинуть кандидатуру Узбекистана в члены Совета по правам человека ООН получает растущую поддержку со стороны международных партнёров, в том числе стран СНГ, ЕС и других.

8. Взаимодействие с соотечественниками

Открыты генеральные консульства в гг.Санкт-Петербурге, Алматы, Екатеринбурге, Казани и Владивостоке. Планируется открытие генконсульств в гг.Ростов-на-Дону (Россия), Актау (Казахстан), Гуанчжоу (Китай) и Ош (Кыргызстан). Усилилась работа консульских учреждений Узбекистана по оказанию правовой помощи гражданам Узбекистана за рубежом, в том числе осуществляющим трудовую деятельность.

19 октября подписан узбекско-российский Меморандум, расширяющий двустороннее сотрудничество в социально-трудовой сфере, по условиям и охране труда, защите трудовых прав узбекских граждан, находящихся на территории России.

Разработаны и приняты проекты "Концепции государственной политики Республики Узбекистан по сотрудничеству с соотечественниками, проживающими за рубежом" и соответствующей "Дорожной карты" на 2018-2021 годы, которые 25 октября были утверждены Постановлением главы государства.

Выработан и введен в практику механизм интерактивного диалога с соотечественниками, проживающими за рубежом. Проведено свыше 160 мероприятий – видеоконференций, брифингов, презентаций и встреч с соотечественниками.

За 9 месяцев консульскими учреждениями за рубежом совершено 282 470 консульских действий, в том числе выдано 26 673 сертификата на возвращение в Узбекистан, выдано иностранным гражданам 203 643 виз".

УЗИНФОРМ

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