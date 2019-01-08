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В Узбекистане определены основные направления для реализации инвестиций
08.01.2019 21:13

ТАШКЕНТ, 8 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, которое было организовано с целью рассмотрения вопросов реализации намеченных на наступивший год инвестиционных проектов в рамках объявленной на 2019 год государственной программы Года активных инвестиций и социального развития.

В рамках мероприятия было озвучено, что в Инвестиционную программу на 2019 год включено более 3 тысяч проектов на общую сумму 16,6 миллиарда долларов. Это на 16 процентов больше, чем в 2018 году. В частности, в ее рамках планируется ввести в строй 140 производственных мощностей общей стоимостью 3,2 миллиарда долларов.

Прямые иностранные инвестиции составляют 25 процентов от их общего объема. В частности, в этом году предусмотрено освоить 4,2 миллиарда долларов в рамках 320 проектов с участием прямых иностранных инвестиций. При этом глава государства указал на необходимость оказания зарубежным инвесторам всесторонней помощи и прекращения практики откладывания освоения основной части инвестиций на последние месяцы года и доведения показателя освоения во всех отраслях и регионах минимум до 35 процентов в первом полугодии и 70 процентов по итогам 9 месяцев.

В текущем году планируется осуществить 209 региональных проектов с участием прямых иностранных инвестиций и освоить 1,9 миллиарда долларов, или в 2 раза больше средств, чем в прошлом году.

В данной связи был определен порядок контроля за реализацией проектов с участием прямых иностранных инвестиций в регионах и отраслях:

  • на первом этапе хокимы областей, посещая раз в неделю один район или город, установив взаимодействие с послами, организуют работу по привлечению прямых иностранных инвестиций. Руководители отраслей, таким же образом, раз в неделю посещают одну область и вместе с местными предприятиями организуют работу по ускорению реализации действующих и формированию дополнительных инвестиционных проектов. Премьер-министр и его заместитель с участием послов регулярно обсуждают состояние освоения иностранных инвестиций, привлеченных в регионы и отрасли. По результатам в отношении хокимов и руководителей отраслей будут приниматься меры поощрения или наказания в виде удержания 50 процентов заработной платы. Закрепленные за регионами руководители республиканских ведомств вместе с хокимами областей и послами, изучив состояние реализации проектов с участием прямых иностранных инвестиций в каждом районе (городе), принимают конкретные меры по их ускорению, а также разрабатывают предложения по дополнительным проектам и привлекают иностранных инвесторов. 
  • на втором этапе Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям обобщает поступившие от регионов и отраслей предложения по инвестпроектам, оценивает их эффективность и формирует единую электронную онлайн-базу. 
  • третий этап – Министерство иностранных дел, закрепленные за регионами послы привлекают иностранных инвесторов к включенным в единую электронную базу проектам. 
  • на четвертом этапе Кабинет Министров принимает меры по заключению с иностранными инвесторами соответствующих соглашений по реализации отобранных перспективных проектов и утверждает “дорожные карты” для контроля за их исполнением.

Для обеспечения государственной поддержки проектов иностранных инвесторов главой государства была поставлена задача создать фонд поддержки иностранных инвесторов исходя из зарубежного опыта.

Также сообщалось, что в нынешнем году планируется привлечение коммерческими банками нашей страны прямых кредитов зарубежных банков на общую сумму 740 миллионов долларов.

В текущем году в рамках 84 проектов намечено освоить 2,7 миллиарда долларов – средств международных финансовых институтов и доноров.

Кроме того, планируются строительство и ремонт 2,8 тысячи объектов социальной сферы и инфраструктуры.

УЗИНФОРМ

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