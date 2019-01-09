



Рассмотрены перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и КНР



ТАШКЕНТ, 9 января. /УЗИНФОРМ/. 8 января ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Цзян Янь, его принял замглавы МИД Дилшод Ахатов. Встреча была посвящена обсуждению графика и повестки предстоящих двусторонних мероприятий и контактов на различных уровнях на наступивший год, обмену мнениями о дальнейшем развитии межгсударственного сотудничества по всему спектру направлений. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи