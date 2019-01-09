



Глава МИД провел встречу с послом Великобритании



ТАШКЕНТ, 9 января. /УЗИНФОРМ/. 8 января рукводитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кристофером Алланом. Визит был организован с целью обмена мнениями о перспективах дальнейшего развития узбекско-британского диалога по приоритетным направлениям, предстоящих в новом году двусторонних встречах и мероприятиях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи