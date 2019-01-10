Погода в Узбекистане на 11 января

Погода в Узбекистане на 11 января10.01.2019 19:07
ТАШКЕНТ, 10 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 января, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, временами осадки (дождь, возможен переходв снег). Ветер западный 7-12 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью и днем 3-5о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, возможен небольшой снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5о мороза.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 2-7о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 2-7о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 2-7о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 3-8о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, местами осадки (дождь, возможен переход в снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5о тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, местами снег, возможен сильный. Лавиноопасно. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 2о мороза-3о тепла. 10-15 января по горным районам республики лавиноопасно.
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УЗИНФОРМ