Обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и Пакистаном

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 января. /УЗИНФОРМ/. 9 января в Исламабаде была проведена встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Исламской Республике Пакистан Фурката Сидикова с главой Парламентской группы дружбы с Узбекистаном, сенатором Хидоятом Уллахом.

Встреча была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества, приоритетными направлениями которого были названы политика, межпарламентское взаимодействие, экономика, торговля, сельское хозяйство, инвестиции, транспорт и логистика, культурно-гуманитарная сфера.



Была достигнута договоренность об организации в 2019 году взаимных визитов парламентариев Узбекистана и Пакистана.

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