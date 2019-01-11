Абдулазиз Камилов встретился с министром иностранных дел Кыргызстана

ТАШКЕНТ, 11 января. /УЗИНФОРМ/. 11 января Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провел переговоры с Министром иностранных дел Кыргызской Республики Чингизом Айдарбековым, прибывшим накануне в г.Ташкент с визитом, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

В рамках состоявшейся беседы стороны с удовлетворением констатировали, что благодаря установлению регулярного взаимодействия Узбекистана и Кыргызстана на различных уровнях, прежде всего между главами государств, в двусторонних отношениях создана беспрецедентная дружественная атмосфера, которая позволила последовательно решать накопившиеся проблемы и выйти на новый этап сотрудничества.

В центре внимания министров были приоритетные направления дальнейшего углубления связей между двумя странами в 2019 году и на перспективу в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.

Была подтверждена заинтересованность Узбекистана и Кыргызстана в развитии взаимодействия на долгосрочной и взаимовыгодной основе. Как отмечалось, за 11 месяцев 2018 года взаимный товарооборот вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 363 млн. долл. США.

Важную роль в двусторонних отношениях играют регулярные заседания Совета хокимов приграничных областей Узбекистана и полномочных представителей Правительства Кыргызстана в приграничных областях под председательством премьер-министров двух стран.

Министры также обменялись мнениями относительно вопросов повестки дня первой встречи Диалога «Индия – Центральная Азия» с участием Афганистана, которая состоится в г.Самарканде 12-13 января.

Была выражена уверенность, что форум в данном формате позволит расширить региональное сотрудничество на различных направлениях.

По итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств подтвердили приверженность укреплению и расширению сотрудничества как в двустороннем плане, так и в центральноазиатском формате.

В беседе принял участие Посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Джунусов.