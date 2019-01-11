МИД Узбекистана посетил посол Индии

МИД Узбекистана посетил посол Индии11.01.2019 08:39
ТАШКЕНТ, 11 января. /УЗИНФОРМ/. 10 января внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии Винод Кумар.
Визит был организован с целью обсуждения вопросов участия делегации Узбекистана в предстоящем в Индии 9-м Международном инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат", организации двусторонней встречи на высшем уровне, а также актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в сферах медицины, фармацевтики и образования.
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