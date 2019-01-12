



В Узбекистане пересмотрят процессы развития городов



ТАШКЕНТ, 12 января. /УЗИНФОРМ/. 10 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по коренному совершенствованию процессов урбанизации". Документ гласит: "В рамках осуществляемых структурных преобразований, наряду с реализацией крупных стратегических инвестиционных проектов, не учтен на должном уровне процесс урбанизации как фактор, способствующий устойчивому развитию и росту благосостояния населения городов. В результате в последние годы уровень урбанизации имеет тенденцию к снижению, а количество городских поселений возросло лишь с 1065 до 1071.



Несмотря на принятые меры по преобразованию крупных сельских населенных пунктов в категорию городских поселков, сложившийся уровень урбанизации не отвечает современным требованиям комплексного развития городов и значительно отстает от мировых тенденций. При этом уровень урбанизации все еще не приобрел устойчивый характер.



В целях обеспечения эффективного государственного регулирования процессов урбанизации, а также внедрения современных рыночных механизмов по обороту и использованию земельных участков:



1. Считать основными направлениями коренного совершенствования процессов урбанизации в стране: активизацию процессов урбанизации на основе реализации принципиально новой жилищной политики, предусматривающей специальные меры поддержки инвестиций в строительство жилых домов с обеспечением инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, в том числе доступных для семей с невысокими и средними доходами, с использованием механизмов ипотечного кредитования и привлечения финансовых ресурсов субъектов предпринимательства;

гарантирование реализации права собственности на земельные участки для физических и юридических лиц под жилыми, нежилыми зданиями и строениями, формирование условий для введения земельных участков в гражданский оборот;

создание условий для свободного перемещения населения из сельской местности в города путем совершенствования системы административного регулирования миграционных процессов;

обеспечение повышения благосостояния населения крупных городов, содействие обеспечению полной и продуктивной занятости их населения с учетом расширения доступа к экономическим и производственным ресурсам, а также создания и укрепления системы технопарков на основе региональных высших образовательных учреждений и научно-исследовательских институтов;

широкое внедрение прогрессивного международного опытауправления средними городами, в том числе районными центрами, с учетом использования преимущества агломераций как фактора роста доходов населения и формирования стационарных рабочих мест, прежде всего в сферах промышленности, услуг и сервиса;

расширение сети городов-спутников, прилегающих к крупным городам с удобным транспортным сообщением, расширение территорий общественно-деловых зон в центральной части крупных городов с уменьшением территорий производственных и иных зон. 2. Установить с 1 июля 2019 года порядок, в соответствии с которым: юридические лица – резиденты Республики Узбекистан вправе приватизировать земельные участки, на которых расположены принадлежащие им на праве собственности или приватизируемые ими здания и сооружения, объекты производственной инфраструктуры, а также прилегающие к ним земельные участки, в размерах, необходимых для осуществления производственной деятельности;

физические лица – граждане Республики Узбекистан вправе приватизировать земельные участки, предоставленные им для индивидуального жилищного строительства и обслуживания жилого дома;

приватизация указанных земельных участков осуществляется решениями органов государственной власти на местах на основании заявлений физических и юридических лиц;

земельные участки, приватизированные физическими и юридическими лицами – резидентами Республики Узбекистан, являются частной собственностью (объектами гражданского оборота) и неприкосновенны, а также защищаются государством в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О защите частной собственности и гарантиях прав собственников";

приватизация земельных участков осуществляетсяисключительно при наличии кадастровых документов и на платной основе, в размерах, устанавливаемых Кабинетом Министров Республики Узбекистан. Кабинету Министров Республики Узбекистан: в двухмесячный срок внести в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан проект Закона Республики Узбекистан "О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения";

в срок до 1 июня 2019 года принять правительственное решение, предусматривающее дифференцированные размеры платы за приватизируемые земельные участки, а также порядок их оплаты. 3. Министерству экономики и промышленности Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, а также с привлечением отечественных и зарубежных экспертов в срок до 1 июля 2019 года внести в установленном порядке проект постановления Президента Республики Узбекистан об утверждении Концепции развития урбанизации в Республике Узбекистан до 2030 года (далее – Концепция), предусматривающий в том числе создание новых городов и городов-спутников за счет комплексного жилищного строительства.



4. Образовать:



а) Агентство урбанизации при Министерстве экономики и промышленности Республики Узбекистан (далее – Агентство), определив его основными задачами: реализацию единой государственной политики в сфере регулирования урбанизации;

долгосрочное планирование темпов, этапов и результатов политики индустриализации, анализ долгосрочных демографических тенденций в городе и на селе, расчет демографической емкости городов в условиях быстрой индустриализации, расчет количества потребности в трудовой силе в городах;

выявление "полюсов роста", выбор мест управленческих центров, согласование политики в сферах образования, формирования рынка труда, внутренней и внешней миграции;

разработку комплексной программы по стимулированию передвижения рабочей силы из сел в города, предусматривающей ряд институциональных и организационных мероприятий, направленных на обучение и переобучение сельских жителей новым промышленным специальностям;

управление формированием городских агломераций с учетом создания городов-спутников, включающих социальную, инженерно-коммунальную и дорожно-транспортную инфраструктуру на основе внедрения передовых, энергосберегающих, экологически чистых технологий и материалов;

регулирование комплексного развития городской системы расселения, формирование эффективного соотношения малых, средних, больших и крупных городов с учетом мировой практики; б) Фонд развития урбанизации при Министерствеэкономики и промышленности Республики Узбекистан(далее – Фонд), основными направлениями деятельности которого являются: аккумулирование всех средств, поступающих от приватизации земельных участков;

финансирование проектов по разработке проектов генеральных планов новых городов и городов-спутников, создаваемых в рамках Концепции, а также финансирование работ по строительству для них необходимых объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

продажа через аукционные торги земельных участков, имеющих необходимую инфраструктуру, с дальнейшим аккумулированием поступающих средств;

развитие ипотечного рынка путем разработки и внедрения новых форм ипотечного кредитования, выпуска среднесрочных и долгосрочных ипотечных облигаций, размещения их среди институциональных инвесторов, а также привлечение средств международных финансовых институтов для развития национального рынка ипотеки. 5. Министерству экономики и промышленности совместно с Министерством строительства Республики Узбекистан, ГУП "УзшахарсозликЛИТИ", ГУП "ТошкентбошпланЛИТИ" и ООО "Кишлоккурилишлойиха" обеспечить инвентаризацию населенных пунктов, прилегающих к крупным городам, на предмет определения их природно-экономического потенциала, по результатам проведенной работы в срок до 1 ноября 2019 года сформировать перечень населенных пунктов, преобразуемых в среднесрочном периоде в города-спутники, с учетом реализации системных урабанизационных процессов, включая размещение новых промышленных предприятий в комплексе с объектами социальной и производственной инфраструктуры.



6. Государственному комитету Республики Узбекистан по статистике и Агентству обеспечить совершенствование учета и статистической отчетности городского населения исходя из результатов намечаемой переписи населения, а также методологии исчисления уровня урбанизации согласно международным требованиям.



7. Министерству строительства Республики Узбекистан совместно с Агентством, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента, а также заинтересованными ведомствами в срок до 1 июня 2019 года внести в установленном порядке проект постановления Президента Республики Узбекистан об утверждении основных прогнозных параметров государственных программ комплексного жилищного строительства на 2020-2025 годы, предусматривающий в том числе: инвентаризацию пустующих земельных участков, территорий с жилыми домами, непригодными для проживания, а также неиспользуемых или неэффективно используемых зданий и сооружений с последующей их передачей Фонду для инфраструктурного развития и дальнейшей продажи;

поэтапную оптимизацию действующих государственных программ по строительству жилых домов, реализуемых в соответствии с ранее принятыми решениями Президента Республики Узбекистан и Правительства, с направлением высвобождаемых средств на строительство соответствующих жилых домов в рамках государственных программ комплексного жилищного строительства;

обеспечение сопряженности государственных программ комплексного жилищного строительства с источниками финансирования, ресурсами строительных материалов, мощностями подрядных строительных организаций;

установление обязательного требования по оснащению и обеспечению определенной части застраиваемых зданий и сооружений исключительно альтернативными источниками энергии. Определить, что предоставленные Фонду пустующие земельные участки, территории с жилыми домами, непригодными для проживания, а также неиспользуемые или неэффективно используемые здания и сооружения считаются приватизированными и в дальнейшем могут реализовываться застройщикам в установленном порядке.



8. Установить, что Агентство совместно с: Государственным комитетом Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру определяет земельные участки несельскохозяйственного назначения для реализации Концепции в соответствии с генеральными планами соответствующих территорий и населенных пунктов;

заинтересованными министерствами и ведомствами обеспечивает контроль за обустройством определенных в рамках Концепции земельных участков необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. 9. Утвердить "Дорожную карту" по обеспечению регулирования урбанизации в Республике Узбекистансогласно приложению.



Кабинету Министров ежеквартально вносить в подразделения Советника по вопросам правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности Администрации Президента Республики Узбекистан информацию о ходе исполнения настоящей "Дорожной карты".



10. Центральному банку Республики Узбекистан совместно с коммерческими банками в срок до 1 апреля 2019 года разработать и внедрить новый порядок кредитования, отменяющий обязательное требование о прописке по месту обращения в банк по таким видам кредитов, как предпринимательский, потребительский, ипотечный и другие.



11. Министерству экономики и промышленности Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в трехмесячный срок с привлечением на договорной основе независимых консультантов и экспертов, средств технического содействия и грантов обеспечить тщательное изучение наиболее важных международных рейтингов в сфере урбанизации и составляющих индикаторов, методологий их формирования, а также внести предложения по улучшению позиции Республики Узбекистан в указанных рейтингах.



12. Министерству экономики и промышленности, Министерству юстиции в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан: проект правительственного решения об организации деятельности Фонда развития урбанизации при Министерстве экономики и промышленности Республики Узбекистан, предусмотрев также источники формирования его средств и порядок их использования;

предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа. 13. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Узбекскому агентству по печати и информации и средствам массовой информации широкое освещение сути и содержания настоящего Указа и реализации установленных в нем задач.



14. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш., первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи