



В Узбекистане реорганизовано ведомство экономики



ТАШКЕНТ, 12 января. /УЗИНФОРМ/. 10 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по кардинальному совершенствованию системы реализации государственной политики в сфере экономического развития". Документ гласит: "За последние годы в республике осуществлена целенаправленная работа по сокращению роли и участия государства в экономике, широкому внедрению рыночных принципов и механизмов управления отраслями экономики, а также повышению благосостояния и уровня жизни населения.



Вместе с тем, действующая структура экономических органов, принципы и методы организации их работы не соответствуют современным требованиям к системе управления экономикой, а также структурным преобразованиям в отраслях экономики.



В частности, отсутствует система формирования обоснованных целевых ориентиров (индикаторов) социально-экономического развития страны в условиях трансформации экономики, а также выявления новых источников экономического роста с учетом существующих внутренних и внешних факторов, стратегических приоритетов реформ.



Не налажена должная координация работ при размещении производительных сил с целью обеспечения сбалансированности территориального и отраслевого развития экономики, в том числе путем реализации потенциала урбанизации.



Не вырабатываются должные меры по широкому внедрению рыночных принципов, диверсификации отечественного производства, насыщению рынка конкурентоспособными товарами и расширению объемов их поставок на внешние рынки.



Как следствие, на низком уровне остается создание устойчивых рабочих мест, что не позволяет обеспечить население стабильными источниками доходов и сдерживает развитие качественного человеческого капитала, особенно на селе.



В целях кардинального повышения эффективности деятельности экономических органов и превращения их в «локомотив» социально-экономического развития страны, внедрения рыночных механизмов управления экономикой, а также в соответствии с задачами Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах:



1. Преобразовать Министерство экономики Республики Узбекистан в Министерство экономики и промышленности Республики Узбекистан, определив его основными задачами: анализ и прогнозирование макроэкономических индикаторов и разработку на этой основе предложений по внедрению рыночных механизмов управления экономикой и формированию стратегий развития ее основных отраслей во взаимоувязке с состоянием реального сектора экономики, конъюнктурой на внешних рынках и тенденциями развития глобальной и региональной экономики;

стимулирование развития частного предпринимательства, создание благоприятных условий для улучшения деловой среды и сокращения доли «теневой» экономики, в том числе путем оптимизации участия государства в экономических процессах, устранения бюрократических препон, обеспечения доступности финансовых и производственных ресурсов, а также эффективного использования потенциала малых промышленных зон;

разработку стратегий (моделей) развития промышленности страны на основе эффективного размещения производственных сил, рационального использования имеющихся природных и экономических ресурсов регионов с целью обеспечения диверсификации и повышения конкурентоспособности национальной экономики, а также сопряженности отраслевого и территориального развития;

реализацию системных мер по обеспечению сбалансированности товарных рынков на основе внедрения инновационных разработок и технологий, повышения производительности труда, ускоренного развития обрабатывающих отраслей и расширения производства готовой конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью;

выработку стратегических направлений развития внешнеэкономической деятельности с целью повышения экспортного потенциала национальной экономики путем проведения индустриальной политики, направленной на стимулирование выпуска экспортоориентированной продукции, снижения ее импортной зависимости на основе углубления локализации производства, а также расширение сотрудничества между регионами республики и зарубежных стран;

активизацию государственной политики в сфере урбанизации, обеспечение эффективного государственного регулирования процессов урбанизациив увязке с рациональным размещением производств, застройкой жилых зон в комплексе с объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также внедрение современных рыночных механизмов в отношении земельных участков;

участие в выработке и реализации активной инвестиционной политики страныпутем определения сфер и отраслей для привлечения инвестиций, способствующих устойчивому экономическому росту, повышению конкурентоспособности национальной экономики, укреплению промышленного потенциала и комплексному развитию территорий;

проведение комплексного анализа и выработку мер по повышению уровня и качества человеческого капитала, прежде всего в сельской местности, в качестве одного из главных ресурсов и факторов развития национальной экономики, повышения ее конкурентоспособности;

обеспечение внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность экономических органов, переподготовку и повышение квалификации кадров, совершенствование форм и методов работы аппарата Министерства и его структурных подразделений, направленных прежде всего на достижение конкретных результатов во вверенной сфере, усиление персональной ответственности работников за своевременное и качественное выполнение возложенных на них задач;

обеспечение содействия в качественной и своевременной реализации проектов, финансируемых за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан и государственных целевых фондов, создание комплекса межведомственной системы экспертизы проектов, их предпроектной, проектной и тендерной документации, технических заданий в рамках формирования и реализации государственных программ развития и инвестиционных программ. 2. Определить Министерство экономики и промышленности Республики Узбекистануполномоченным государственным органом по выработке и реализации государственной политики в области социально-экономического и индустриального развития страны, а также стратегии инвестиционной политикиРеспублики Узбекистан.



3. Установить, что: государственные программы развития и инвестиционные программы Республики Узбекистан разрабатываются с учетом стратегии инвестиционной политики Республики Узбекистан на среднесрочный период;

стратегия инвестиционной политики Республики Узбекистан на среднесрочный период формируется Министерством экономики и промышленности Республики Узбекистан в рамках Концепции социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года, региональных и отраслевых концепций развития, а также утвержденных программ и решений Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан;

решения Министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан, принятые в пределах его полномочий и имеющие нормативно-правовой характер, являются обязательными для исполнения органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти на местах, хозяйствующими субъектами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности;

финансирование и материально-техническое обеспечение Министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан, его подведомственных и территориальных подразделений осуществляются за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, внебюджетных фондов и других средств, не запрещенных законодательством. 4. Ввести порядок, в соответствии с которым: согласование всех проектов нормативно-правовых актов, в том числе государственных программ развития и инвестиционных программ, с Министерством экономики и промышленности Республики Узбекистан осуществляется на завершающем этапе согласования до их внесения в Министерство юстиции для правовой экспертизы;

Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям, Фонд финансирования государственных программ развития Республики Узбекистан при Кабинете Министров Республики Узбекистан, дирекции малых промышленных зон на ежеквартальной основе представляют в Министерство экономики и промышленности информацию о ходе реализации проектов, включенных в государственные программы развития и инвестиционные программы, а также осуществляемых на территории малых промышленных зон;

исполнение стратегии инвестиционной политики осуществляется Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям посредством разработки и обеспечения реализации государственных программ развития и инвестиционных программ;

Министерство экономики и промышленности Республики Узбекистан имеет право вносить в органы государственного и хозяйственного управления, органы государственной власти на местах обязательные для рассмотрения представления об отмене или пересмотре принятых ими нормативно-правовых актов в рамках выполнения возложенных на него задач;

решения административных советов по реализации инвестиционных проектов на территории малых промышленных зон стоимостью в эквиваленте свыше 7 миллионов долларов США подлежат согласованию с Министерством экономики и промышленности Республики Узбекистан. 5. Разрешить Министерству экономики и промышленности Республики Узбекистан привлекать на договорной основе консультантов и экспертов, в том числе иностранных, а также средства технического содействия и гранты с целью: изучения и внедрения передового зарубежного опыта в сфере разработки стратегий инвестиционной и промышленной политики, а также реализации иных задач и поручений, возложенных на министерство;

организации переподготовки и повышения квалификации работников министерства и его структурных подразделений, а также проведения исследований по актуальным вопросам социально-экономического и индустриального развития, выработки стратегии инвестиционной политики;

налаживания эффективного и взаимовыгодного сотрудничества с профильными министерствами и ведомствами зарубежных стран. 6. Министерству экономики и промышленности совместно с Министерством финансов и Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям в срок до 1 июня 2019 года на основе разработанного проекта Концепции социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года, с учетом региональных и отраслевых концепций развития и итогов обсуждения среди экспертного сообщества, внести в установленном порядке окончательный вариант Концепции, включающей в себя, в том числе, стратегию инвестиционной политики.



7. Образовать Учебный центр по повышению квалификации кадров в структуре Института прогнозирования и макроэкономических исследований с численностью управленческого персонала 10 единиц в пределах общей штатной численности Института.



8. Согласиться с предложениями Министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан, Министерства финансов и Государственного комитета по инвестициям:



а) об отмене льгот и преференций для участников малых промышленных зон с их сохранением для действующих участников до 1 января 2020 года;



б) о предоставлении участникам малых промышленных зон права: в установленном порядке оформлять право собственности на здания и сооружения (или их части), возведенные за счет их собственных средств;

приватизировать переданные им здания и сооружения (или их части), при условии полного выполнения инвестиционных и других социальных обязательств, но не ранее чем через 5 лет с даты приобретения статуса участника малой промышленной зоны;

приватизировать здания и сооружения (или их части), в которых проведены реконструкция или капитальный ремонт за счет их собственных средств, но не ранее чем через 3 года с даты приобретения статуса участника малой промышленной зоны. Установить порядок, в соответствии с которым средства, направленные участником малой промышленной зоны на реконструкцию или капитальный ремонт здания и сооружения (или их части), учитываются при их приватизации.



9. Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок внести в установленном порядке проект постановления Президента Республики Узбекистан об организации деятельности Министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан.



10. Министерству экономики и промышленности совместно с заинтересованными ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан: предложения по пересмотру задач, функций и полномочий органов хозяйственного управления в сфере промышленности с учетом требований настоящего Указа;

предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа. 11. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш. и заместителя Премьер-министра – министра финансов Республики Узбекистан Кучкарова Д.А.". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи