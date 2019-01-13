



Глава государства посетил Самарканд



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 января. /УЗИНФОРМ/. 11 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил рабочую поездку в Самарканд. Визит был предпринят с целью ознакомления с ходом социально-экономического развития региона, реализации принятых национальных программ на местах. Программа визита главы государства включала посещение мавзолея Имама Бухари, Научной школы хадиса, площади Конфуция, осмотр современного жилого комплекса на массиве "Корасув", ознакомление с работой местного предприятия по производству растительного масла, встречи с предпринимателями по вопросам реализации инвестиционных проектов. Кроме того, Президент принял участие во внеочередной сессии областного Кенгаша народных депутатов, в рамках которой были определены дальнейшие задачи по развитию экономики региона, активизации привлечения инвестиций, установлению сотрудничества с ведущими университетами Германии и налаживанию в Самарканде системы подготовки кадров в области "цифровой экономики", а также выдвинул кандидатуру Эркинжона Турдимова на должность главы администрации Самаркандской области, которая была поддержана депутатами. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи