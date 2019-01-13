В Самарканде проведены встречи глав МИД Центральной Азии, Индии и Афганистана

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 января. /УЗИНФОРМ/. 12 января глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречи с коллегами из Таджикистан Сироджиддином Мухриддином, Индии Сушмой Сварадж, Туркменистана Рашидом Мередовым, Казахстана Бейбутом Атамкуловым, Афганистана Салахиддином Раббани, прибывшими в Самарканд для участия в первой министерской встрече Диалога "Индия – Центральная Азия" с участием Афганистана.

В рамках проведенных встреч обсуждались актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям, углубления экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в регионе, проблемы международной политики, представляющие взаимный интерес.

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