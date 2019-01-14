Погода в Узбекистане на 15 января

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018
Архив голосований
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|29.3% (12)
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|Положительно
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|26.8% (11)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|29.3% (12)
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|Нейтрально
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|2.4% (1)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|4.9% (2)
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|Отрицательно
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|7.3% (3)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 41
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 15 января14.01.2019 19:07
ТАШКЕНТ, 14 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 января, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 4-6о тепла, днем 6-8о тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 0-5о тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 3-8о тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 3-8о тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 3-8о тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7о тепла, днем 5-10о тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о тепла, днем 3-8о тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, временами снег, местами сильный. Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5о мороза, днем 0-5о тепла. 15 января по горным районам республики лавиноопасно.
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УЗИНФОРМ