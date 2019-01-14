



Глава государства поздравил военнослужащиих



ТАШКЕНТ, 14 января. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратися с поздравлениями к военнослужащим страны по случаю празднования Дня защитников Родины и 27-летия со дня образования Вооруженных Сил Республики. В поздравлении говорится: "Уважаемые солдаты и сержанты, офицеры и генералы, ветераны наших Вооруженных Сил!



Дорогие соотечественники!



Искренне, от всей души поздравляю вас и в вашем лице весь наш народ с 27-летием образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Днем защитников Родины.



В этот знаменательный день, чествуя вас, наших отважных военнослужащих, посвятивших свою жизнь делу защиты Родины, выражаю вам глубокую благодарность за вашу службу во имя мира и безопасности страны.



Говоря словами нашего выдающегося поэта и мыслителя Алишера Навои, величайшим, самым благородным и священным долгом каждого мужчины является достойная защита своей семьи, Родины и народа.



Мы по праву гордимся вами – преданными и мужественными сыновьями нашей страны, с честью выполняющими эту ответственную и очень важную миссию.



Ведь именно благодаря вашей службе, которую вы самоотверженно несете на суше, воде и в воздушном пространстве, над нами всегда чистое небо, наши дорогие дети, отцы и матери живут в мире и спокойствии, страна становится все более процветающей, растет благосостояние народа.



Пользуясь случаем, считаю своим долгом выразить огромную признательность всем родителям солдат и офицеров Вооруженных Сил Узбекистана, воспитавшим своих сыновей храбрыми, сильными, настоящими патриотами, а также их супругам, которые делят с ними все радости и трудности жизни.



Дорогие соотечественники!



В эти праздничные дни мы как никогда прежде глубоко чувствуем, насколько тесно связаны, неотделимы друг от друга Родина, народ и армия.



Важную роль в этом играют эффективно действующие во всех регионах совершенно новые структуры – военно-административные секторы.



Сегодня, следуя жизненному принципу "Армия и народ – едины!", осуществляют свою деятельность органы власти и управления всех уровней, махалли, молодежные, женские, ветеранские организации, образовательные учреждения, широкая общественность. Это наглядно свидетельствует о том, что защита Родины становится для всех нас не только важной задачей, но и священным долгом.



Уважаемые друзья!



В нынешнее непростое время, когда в мире все больше обостряются угрозы международного терроризма, экстремизма, вызовы национальной и глобальной безопасности, нашей самой приоритетной задачей остается повышение боеспособности Вооруженных Сил, укрепление их материально-технической базы, обеспечение современным вооружением, улучшение физической и духовно-интеллектуальной подготовки военнослужащих, усиление их социальной защиты.



Разработана новая Оборонная доктрина, отражающая твердую позицию нашего государства в военно-политических вопросах. В результате проводимых кардинальных реформ национальная армия становится мобильной, компактной и мощной, способной достойно отразить любую угрозу.



Мы все хорошо осознаем: в этом процессе чрезвычайно важное значение имеют повышение профессиональных знаний и навыков, интеллектуальная и психологическая подготовка, усиление духа патриотизма военнослужащих.



Мы и впредь будем придавать особое значение всестороннему повышению оборонной мощи нашего государства, подготовке высококвалифицированных военных кадров, созданию достойных условий жизни для защитников Родины и их семей. Так, только в 2019 году для военнослужащих будет построено 116 многоэтажных домов на основе льготных кредитов. Свыше 700 детям военных будут предоставлены государственные гранты для обучения в высших учебных заведениях. Будет также последовательно продолжена масштабная работа по благоустройству военных городков, созданию в них современной инфраструктуры.



Есть глубокий смысл в народной пословице: "Силой победишь одного, знанием – тысячу". С этой точки зрения мы должны вывести на новый уровень начатую работу по модернизации Вооруженных Сил, в частности, широкому внедрению в сферу военного образования современных знаний, передового зарубежного опыта, информационно-коммуникационных технологий.



Вместе с тем в центре нашего внимания должны постоянно находиться вопросы повышения национального самосознания, боевого духа, интеллектуального потенциала военнослужащих, усиления их патриотического воспитания. Для этого целесообразно внедрить такой порядок, когда перед принятием военной присяги солдаты и курсанты должны будут продемонстрировать свои знания по предмету "История Узбекистана" и книге "Уложения Темура".



Особое значение приобретает военно-патриотическое воспитание населения, прежде всего молодежи, на основе национальных ценностей и традиций в этой области, создание ярких образов современных героев – наших солдат и офицеров в художественных произведениях, спектаклях и фильмах. Надеюсь, что наши известные ученые, писатели и поэты, деятели культуры, вся творческая интеллигенция будут работать в этом направлении еще эффективнее.



Дорогие соотечественники!



Мужественные и отважные защитники Родины!



Еще раз поздравляю вас с сегодняшним славным праздником, желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в вашей благородной и ответственной службе.



Пусть всегда вам сопутствуют высокое доверие и уважение нашего народа!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи