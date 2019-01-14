Подведены итоги встречи глав МИД в Самарканде

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 января. /УЗИНФОРМ/. 13 января в Самарканде была проведена 1-я встреча министров иностранных дел Диалога "Индия – Центральная Азия" с участием Афганистана, которая прошла под председательством глав МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова и Индии Сушмы Сварадж.

Встреча была посвящена практическим аспектам реализации двусторонних и многосторонних проектов по развитию регионального сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, энергетики, технологий транспорта и связи, туризма, науки, медицины, образования, культуры и спорта, содействия восстановлению Афганистана.

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