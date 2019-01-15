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В Узбекистане реформируют антимонопольное ведомство
15.01.2019 11:30

ТАШКЕНТ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. 14 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по коренному совершенствованию системы управления государственными активами, антимонопольного регулирования и рынка капитала".

Документ гласит:

"В стране осуществляются масштабные преобразования, направленные на обеспечение экономического роста, повышение конкурентоспособности, углубление процессов модернизации и диверсификации экономики, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, прежде всего в базовые, структурообразующие отрасли.

При этом, дальнейшее сокращение участия государства в экономике, развитие фондового рынка и создание здоровой конкурентной среды являются основой для проведения активной инвестиционной политики, динамичного и устойчивого развития всех сфер жизнедеятельности общества и государства.

Вместе с тем, концентрация в рамках одного государственного органа функций управления государственными активами, осуществления антимонопольного регулирования и регулирования рынка ценных бумаг привела к накоплению системных проблем, в числе которых:

во-первых, высокая степень вмешательства государственных органов в текущую операционную деятельность предприятий с долей государства в уставном капитале (далее – предприятия с государственным участием), отсутствие гибкости и восприимчивости к рыночным тенденциям, чрезмерная зависимость предприятий с государственным участием от налоговых и таможенных льгот, в том числе индивидуального характера;

во-вторых, отсутствие системы стратегического планирования, анализа и управления рисками, низкая инвестиционная привлекательность предприятий с государственным участием, в том числе в связи с низким техническим уровнем производства, наличием многочисленных непрофильных активов, отвлечением финансовых ресурсов на непроизводственные цели;

в-третьих, отсутствие налаженной системы учета государственных активов, низкая эффективность управления приватизационными процессами, слабый институциональный потенциал по восстановлению производственной деятельности бездействующих предприятий и пустующих объектов;

в-четвертых, недостаточность институционального потенциала и прав уполномоченного органа для проведения эффективных и своевременных расследований нарушений антимонопольного законодательства;

в-пятых, несоответствие нормативно-правовой базы антимонопольного регулирования современным требованиям и международным стандартам, отсутствие механизма оценки воздействия актов законодательства на конкуренцию и устаревшие методы анализа товарных и финансовых рынков;

в-шестых, отсутствие системной работы по внедрению корпоративных стандартов предупреждения нарушений антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) внутри хозяйствующих субъектов, устойчивой системы подготовки кадров в сфере антимонопольного регулирования, конкурентного права и политики, а также защиты прав потребителей;

в-седьмых, нынешнее состояние рынка капитала страны не позволяет использовать имеющиеся возможности и потенциал для привлечения в реальный сектор экономики долгосрочных и прямых инвестиций, в том числе иностранных, препятствует эффективной реализации намеченных реформ и ускоренному инновационному развитию республики.

В целях ускоренного проведения институциональных и структурных реформ, внедрения эффективных механизмов управления государственными активами, кардинального совершенствования системы антимонопольного регулирования, надежного функционирования рынка капитала, а также в соответствии с задачами, определенными Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах и Концепцией административной реформы в Республике Узбекистан:

1. Согласиться с предложением Кабинета Министров Республики Узбекистан о:

а) создании на базе Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции (далее – Госкомконкуренции), Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции и Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции (далее – Центр по управлению государственными активами):

  • Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан (далее – Агентство по управлению государственными активами) с передачей ему штатных единиц, а также задач, функций и полномочий упраздняемых Госкомконкуренции и Центра по управлению государственными активами в части управления государственными активами, в том числе находящимися за рубежом, реализации приватизационных мероприятий (включая продажу государственных долей), передачи государственного имущества в аренду, внедрения корпоративного управления в предприятиях с государственным участием, финансового оздоровления экономически несостоятельных предприятий с государственным участием, банкротства, обеспечения государственного регулирования оценочной деятельности, утверждения стандартов оценки имущества и сертификации риэлторов;
  • Антимонопольного комитета Республики Узбекистан (далее – Антимонопольный комитет) с передачей ему штатных единиц, а также задач, функций и полномочий упраздняемого Госкомконкуренции в части антимонопольного регулирования, развития конкурентной среды, контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, лицензирования товарно-сырьевых бирж;
  • Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан (далее – Агентство по развитию рынка капитала) с передачей ему штатных единиц, а также задач, функций и полномочий упраздняемых Госкомконкуренции и Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции в части регулирования рынка ценных бумаг, включая организаторов торгов ценными бумагами и Центрального депозитария ценных бумаг, а также развития корпоративного управления, а также Министерства финансов Республики Узбекистан – в части регулирования деятельности по организации лотерей;

б) передаче в ведение Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан Республиканского центра обучения основам предпринимательской деятельности;

в) возложении функций упраздняемого Госкомконкуренции:

  • по инвентаризации и выявлению пустующих и незавершенных строительством объектов и повышению эффективности их производственной деятельности – на Государственный налоговый комитет и Государственный комитет Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру;
  • рабочего органа межведомственных комиссий по эффективному использованию неиспользуемых производственных объектов, а также по разработке инвестиционных проектов ("Дорожных карт") по восстановлению производственной деятельности пустующих и незавершенных строительством объектов – на Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям.

2. Определить основными направлениями государственной политики:

а) в сфере управления государственными активами, финансового оздоровления экономически несостоятельных предприятий с государственным участием:

  • выработку рыночных механизмов управления государственной долей в уставных капиталах предприятий с государственным участием;
  • внедрение в предприятиях с государственным участием современных методов корпоративного управления, повышение ответственности их органов управления за эффективность деятельности этих предприятий;
  • организацию эффективной работы с зарубежными и международными институтами и компаниями по внедрению эффективных механизмов предприватизационной подготовки предприятий с государственным участием, предусматривающих в том числе повышение их привлекательности и эффективности управления ими;
  • поэтапное сокращение доли государства в уставных капиталах предприятий с государственным участием, обеспечение эффективной и прозрачной приватизации;
  • разработку и участие в реализации программ финансового оздоровления экономически несостоятельных предприятий с государственным участием, повышения эффективности их деятельности;

б) в сфере развития конкуренции и антимонопольного регулирования:

  • обеспечение равных условий и свободы хозяйственной деятельности всех участников рынков, их конкурентоспособности за счет предоставления им равного доступа к товарам (работам, услугам), упрощения разрешительных процедур и оказания государственных услуг;
  • создание условий для повышения качества производимых товаров (работ, услуг), ограничения необоснованного роста цен и обеспечения за счет этого высокой степени удовлетворенности внутреннего спроса;
  • разработку предложений по сокращению участия государства в уставных капиталах (фондах) хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарных и финансовых рынках;

в) в сфере развития рынка капитала:

  • формирование целостной стратегии развития рынка капитала и реализация единой государственной политики в данной сфере;
  • содействие формированию эффективной инфраструктуры рынка капиталов;
  • ускоренное развитие и расширение масштабов вторичного рынка ценных бумаг, совершенствование системы корпоративного управления;
  • развитие международных связей в сфере корпоративного управления и регулирования рынка капитала.

3. Определить основными задачами:

а) Агентства по управлению государственными активами:

  • ведение единой государственной политики по эффективному управлению государственными активами;
  • осуществление права акционера (учредителя и участника) по переданным ему государственным пакетам акций (долям) в уставных капиталах предприятий с государственным участием;
  • внедрение современных методов и форм корпоративного управления в предприятиях с государственным участием на основе передовой мировой практики, кардинальное повышение роли акционеров и наблюдательных советов в их управлении;
  • содействие, в том числе на основе рекомендаций международных финансовых институтов, поэтапной трансформации предприятий с государственным участием в эффективные предприятия, способные конкурировать на внутреннем и внешнем рынках;
  • координацию разработки и утверждения стратегий развития предприятий с государственным участием, направленных на обеспечение эффективности и транспарентности их деятельности, оптимизации структуры управления, высокой доходности и роста капитализации, вывода непрофильных и неиспользуемых активов;
  • осуществление инвестиционной деятельности с обеспечением интересов государства, в том числе путем передачи государственных акций (долей) в доверительное управление;
  • организацию комплекса мер по привлечению инвестиций, в том числе прямых иностранных, а также портфельных инвестиций за счет выпуска и реализации облигаций и акций предприятий с государственным участием, включая размещение эмиссии по IPO/SPO на отечественном и зарубежных фондовых биржах;
  • обеспечение открытого и прозрачного механизма реализации (приватизации) и передачи в аренду государственных активов, ведение мониторинга за выполнением инвесторами принятых инвестиционных и социальных обязательств, а также участие в разработке предложений по государственно-частному партнерству;
  • определение на основе анализа бездействующих, низкорентабельных и убыточных предприятий с государственным участием, разработку и участие в реализации программ их финансового оздоровления и повышения эффективности деятельности;
  • реализацию государственной политики по делам о банкротстве;
  • проведение совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан эффективной дивидендной политики в предприятиях с государственным участием;
  • обеспечение государственного регулирования оценочной деятельности, утверждение стандартов оценки имущества, а также сертификацию риэлторов;

б) Антимонопольного комитета:

  • реализацию единой государственной политики в сфере обеспечения конкурентной среды на товарных и финансовых рынках;
  • осуществление системного анализа состояния конкурентной среды на товарных и финансовых рынках, выявление и пресечение злоупотреблений доминирующим положением, "картельных" соглашений и сговоров, недобросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов;
  • антимонопольное регулирование торгов, экономической концентрации и государственной помощи;
  • обеспечение недискриминационного доступа участников рынков к высоколиквидным товарам (работам, услугам), в том числе субъектов естественных монополий;
  • проведение оценки воздействия актов законодательства на конкуренцию, недопущение принятия решений и осуществления действий государственных органов, ограничивающих конкуренцию;

в) Агентства по развитию рынка капитала:

  • реализацию единой государственной политики в области формирования, развития и регулирования рынка ценных бумаг и корпоративного управления;
  • защиту прав и законных интересов инвесторов, осуществляющих операции с ценными бумагами, а также владельцев ценных бумаг;
  • контроль за соблюдением законодательства о рынке ценных бумаг, законодательства об акционерных обществах и защите прав акционеров;
  • информирование инвесторов и общественности о состоянии развития отечественного рынка капитала и его профессиональных участниках;
  • содействие внедрению новых видов финансовых инструментов, позволяющих привлекать необходимые ресурсы для финансирования инвестиционных проектов;
  • лицензирование деятельности фондовых бирж и профессиональных участников рынка ценных бумаг;
  • эффективное сотрудничество с зарубежными и международными институтами по вопросам развития и регулирования рынка капитала.

4. Образовать при Агентстве по управлению государственными активами внебюджетный Фонд по управлению, трансформации и приватизации государственных активов (далее – Фонд) без образования юридического лица на базе Фонда содействия приватизированным предприятиям при Госкомконкуренции.

Определить, что средства, находящиеся во внебюджетном фонде упраздняемого Госкомконкуренции и Фонде содействия приватизированным предприятиям при Госкомконкуренции, распределяются равными долями между внебюджетными фондами Агентства по управлению государственными активами и Антимонопольного комитета.

5. Определить источниками формирования средств Фонда:

  • средства от аренды государственного имущества, сумм пени за просрочку внесения арендной платы и штрафов за нарушение договорных обязательств;
  • средства от реализации предприятий, акций (долей) в уставных фондах хозяйственных обществ, прав на земельные участки и другого имущества, являющегося государственной собственностью (далее – государственные активы);
  • поступления от заемщиков по ранее выданным за счет средств Фонда содействия приватизированным предприятиям при Госкомконкуренции займам в виде возврата основной суммы и начисленных по ним процентов;
  • пени и штрафы, поступившие по заключенным и расторгнутым договорам (сделкам) купли-продажи государственных активов, выданным займам;
  • поступления по государственной доле при ликвидации в установленном законодательством порядке хозяйственных обществ;
  • суммы задатка, удержанные с победителей аукционов, конкурсов (тендеров) или публичной оферты, уклонившихся или отказавшихся от подписания протокола или договора купли-продажи;
  • суммы неустойки за нарушение договорных обязательств специализированными организациями при реализации государственных активов;
  • средства, ранее перечисленные из Фонда содействия приватизированным предприятиям при Госкомконкуренции, – при их возврате;
  • доходы от размещения средств Фонда на депозиты коммерческих банков;
  • грантовые средства и благотворительные пожертвования международных институтов и организаций, юридических и физических лиц;
  • другие источники, не запрещенные законодательством.

6. Установить, что распределение средств, поступающих в Фонд, осуществляется в следующих пропорциях:

а) от аренды государственного имущества:

  • 40 процентов – балансодержателю государственного имущества;
  • 25 процентов – в доход соответствующего местного бюджета;
  • 20 процентов – в Фонд;
  • 15 процентов – в соответствующие центры аренды государственного имущества;

б) от реализации государственных активов, за исключением средств от реализации объектов государственной собственности, направляемых в бюджет Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей и г.Ташкента в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 17 января 2017 года № УП–4933:

  • 73 процента – в республиканский бюджет Республики Узбекистан;
  • 24 процента – в Фонд;
  • 3 процента – Торгово-промышленной палате Республики Узбекистан, с целевым направлением на развитие рыночной инфраструктуры и правовую поддержку предпринимателей, в том числе на финансирование учебных курсов, организуемых для предпринимателей.

7. Установить, что средства Фонда расходуются на:

  • осуществление мер по предприватизационной подготовке хозяйственных обществ, привлекаемых специалистов, в том числе иностранных, и консалтинговых организаций;
  • покрытие затрат, связанных с осуществлением распорядительных и управленческих функций Агентства по управлению государственными активами, в том числе на расходы по формированию и ведению электронных баз данных государственного имущества;
  • материальное стимулирование и социальное обеспечение работников Агентства по управлению государственными активами, включая льготное финансирование приобретения ими жилья, а также обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов Агентства по управлению государственными активами.

8. Агентству государственных услуг при Министерстве юстиции Республики Узбекистан в двухмесячный срок принять практические меры по совершенствованию системы ведения учета и реестра юридических лиц, в первую очередь в части обеспечения учета сведений о государственных предприятиях, юридических лицах с долей государства в уставном капитале (фонде) в размере 50 процентов и более, а также юридических лиц, в уставном капитале (фонде) которых 50 процентов и более принадлежат юридическому лицу с долей государства 50 процентов и более.

9. Кабинету Министров Республики Узбекистан:

а) совместно c Администрацией Президента Республики Узбекистан в двухнедельный срок внести проекты постановления Президента Республики Узбекистан об организации деятельности:

  • Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан;
  • Антимонопольного комитета Республики Узбекистан;
  • Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан;

б) совместно с Министерством экономики и промышленности, Министерством финансов и другими заинтересованными ведомствами в срок до 1 июля 2019 года внести предложения по дальнейшему совершенствованию государственного регулирования отраслей экономики, в том числе отмене норм законодательства, ограничивающих производственную и финансовую деятельность субъектов предпринимательства;

в) совместно со Счетной палатой Республики Узбекистан в срок до 1 июля 2019 года провести инвентаризацию государственных предприятий, в том числе унитарных, при этом, в зависимости от целей их деятельности, обеспечить их преобразование в государственные учреждения или хозяйственные общества с последующей передачей Агентству по управлению государственными активами пакетов акций (долей) в их уставных капиталах (фондах);

г) совместно с Государственным налоговым комитетом, Государственным комитетом по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру и Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям в месячный срок внести предложения по осуществлению функций содействия в восстановлении и повышении эффективности производственной деятельности пустующих и неэффективно используемых объектов.

10. Агентству по управлению государственными активами, Антимонопольному комитету, Агентству по развитию рынка капитала:

а) совместно с упраздняемыми в соответствии с настоящим Указом организациями в двухмесячный срок обеспечить прием-передачу их имущества;

б) в срок до 1 марта 2019 года внести в Администрацию Президента Республики Узбекистан критерии оценки эффективности деятельности соответственно Агентства по управлению государственными активами, Антимонопольного комитета, Агентства по развитию рынка капитала на 2019 год с указанием комплексных недостатков в соответствующей отрасли, а также целевых показателей (индикаторов) и пошаговых механизмов их достижения;

в) в двухмесячный срок в установленном порядке внести в Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан предложения по составу данных, подлежащих предоставлению и включению в систему "Электронное правительство", а также обеспечить обязательное использование Единой национальной информационной системы проектного управления в формате платформы по установленному протоколу;

г) совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан и другими заинтересованными ведомствами в срок до 1 июля 2019 года:

  • внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа;
  • обеспечить приведение принятых ими нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Указом.

11. Признать утратившим силу:

  • Указ Президента Республики Узбекистан от 26 марта 1996 года № УП-1414 "Об образовании Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан";
  • Указ Президента Республики Узбекистан от 18 апреля 2017 года № УП-5016 "Об образовании Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции".

12. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш. и первого заместителя советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М.".

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