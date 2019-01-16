Новый посол Омана прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Султаната Оман Ахмадом бин Саидом бин Умаром ал-Касирий.

В ходе встречи министр и его гость обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обсудили график и повестку запланированных двусторонних встреч и переговоров на различных уровнях.

Ранее оманскую дипмиссию в Ташкенте с сентября 2012 года возглавлял Мухаммад бин Саид бин Мухаммад аль-Лавати.

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