



Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и ШОС



ТАШКЕНТ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. 15 января в МИД Узбекистана была проведена встреча главы ведомства Абдулазиза Камилова с директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Джумахоном Гиёсовым, вступившим в должность с 1 января. В ходе переговоров министр и глава РАТС ШОС обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сферах обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи