



МИД Узбекистана посетила посол КНР



ТАШКЕНТ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. 16 января глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Цзянь Янь. В ходе встречи министр и его гостья обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, практические аспекты участия Президента Узбекистана в предстоящем в апреле в Пекине 2-м международном форуме "Один пояс, один путь", а также запланированной узбекско-китайской встречи на высшем уровне в Ташкенте. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи