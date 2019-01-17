advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
17.01.2019 / 21:09 msk / 23:09 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


В Андижане создается новая свободная экономическая зона
17.01.2019 18:45

ТАШКЕНТ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. 14 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О создании свободной экономической зоны "Андижон-фарм".

Документ гласит:

"В целях формирования благоприятных условий для активного привлечения инвестиций, прежде всего, прямых иностранных инвестиций из Республики Индия к реализации инвестиционных проектов по созданию высокотехнологичных фармацевтических предприятий в республике, насыщения местного рынка высококачественными лекарственными препаратами отечественного производства, в том числе на основе глубокой переработки местного растительного сырья, а также комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциала Андижанской области, создания на этой основе новых рабочих мест и повышения доходов населения республики:

1. Принять предложение Министерства экономики и промышленности, Министерства финансов, Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям, хокимията Андижанской области о создании в Андижанском районе Андижанской области свободной экономической зоны "Андижон-фарм" (далее – СЭЗ "Андижон-фарм").

2. Определить основными задачами и направлениями деятельности СЭЗ "Андижон-фарм":

  • привлечение инвестиций и передовых технологий, прежде всего ведущих компаний из Республики Индия, для создания современных производств по выпуску фармацевтической продукции и лекарственных средств с высокой добавленной стоимостью, в том числе в форме "in-bulk";
  • создание новых современных производств и мощностей по переработке лекарственного растительного сырья и производству готовых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, вспомогательных и упаковочных материалов;
  • обеспечение комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциала Андижанской области в части выращивания лекарственного растительного сырья в природных условиях для последующей его переработки;
  • углубление процессов локализации производства фармацевтической продукции на базе местного лекарственного растительного сырья и материалов путем установления тесных кооперационных связей и развития промышленной кооперации между организациями свободной фармацевтической зоны и республики в целом;
  • опережающее развитие инженерно-коммуникационной, дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры СЭЗ "Андижон-фарм", а также формирование на ее территории современной инфраструктуры качественных логистических услуг;
  • участие в подготовке высококвалифицированных специалистов исходя из текущих и перспективных потребностей СЭЗ "Андижон-фарм" в профильных кадрах, в том числе путем прохождения ими производственной практики на предприятиях, расположенных на территории СЭЗ "Андижон-фарм".

3. Установить, что:

  • срок функционирования СЭЗ "Андижон-фарм" составляет 30 лет с возможностью его последующего продления;
  • в течение срока функционирования на территории СЭЗ "Андижон-фарм" действуют особые налоговый и таможенный режимы.

4. Распространить:

  • на участников СЭЗ "Андижон-фарм" действие пунктов 3, 4, 5 Указа Президента Республики Узбекистан от 26 октября 2016 года № УП-4853 "О дополнительных мерах по активизации и расширению деятельности свободных экономических зон" с учетом требований Указа Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2018 года № УП-5600 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы координации и управления деятельностью свободных экономических зон";
  • на Дирекцию СЭЗ "Андижон-фарм" положения пункта 8 Указа Президента Республики Узбекистан от 12 января 2017 года № УП-4931 "О создании свободных экономических зон "Ургут", "Гиждуван", "Коканд" и "Хазарасп".

5. Административному совету свободных экономических зон и малых промышленных зон Андижанской области совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям, Государственным комитетом Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Министерством строительства Республики Узбекистан, Государственным комитетом Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект правительственного решения, предусматривающего определение границ территории, входящей в СЭЗ "Андижон-фарм", и организацию деятельности Дирекции СЭЗ "Андижон-фарм".

6. Определить что, функции Дирекции СЭЗ "Андижон-фарм" могут быть переданы иностранным компаниям, прежде всего индийским, имеющим опыт в развитии и управлении экономическими зонами на основе решения Административного совета свободных экономических зон и малых промышленных зон Андижанской области, с учетом рекомендации Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям, а также Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.

7. Академии наук Республики Узбекистан, Министерству здравоохранения Республики Узбекистан совместно с Ташкентским фармацевтическим институтом на системной основе предоставлять Агентству по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан перечни лекарственных растений для создания промышленных плантаций, исходя из почвенно-климатических условий Андижанской области, а также результаты новых научных исследований в области разработки лекарственных веществ (субстанций) и лекарственных средств на основе преимущественного использования местного лекарственного растительного сырья.

8. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерству жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан, Государственному комитету Республики Узбекистан по автомобильным дорогам, АО "Узбекэнерго", АО "Узтрансгаз" обеспечить гарантированную подводку к территории СЭЗ "Андижон-фарм" и ее участников соответствующей внешней инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

9. Хокимияту Андижанской области совместно с Министерством экономики и промышленности, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерством жилищно-коммунального обслуживания, Министерством строительства Республики Узбекистан, Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям, Государственным комитетом Республики Узбекистан по автомобильным дорогам, АО "Узбекэнерго", АО "Узтрансгаз", АО "Узбекистон темир йуллари" в трехмесячный срок на основании разработанного и утвержденного в установленном порядке генерального плана СЭЗ "Андижон-фарм" внести на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект программы опережающего развития инженерно-коммуникационной и производственной инфраструктуры на территории СЭЗ "Андижон-фарм".

10. Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям совместно с Министерством финансов, Министерством экономики и промышленности Республики Узбекистан ежегодно при формировании государственных программ развития Республики Узбекистан на предстоящий год предусматривать в них лимиты капитальных вложений и выделение необходимых централизованных инвестиций для развития транспортной, производственной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры СЭЗ "Андижон-фарм" на основании разработанного и утвержденного в установленном порядке генерального плана СЭЗ "Андижон-фарм".

11. Определить по разработке генерального плана СЭЗ "Андижон-фарм":

  • заказчиком – ГУП "ИК "Служба единого заказчика" при хокимияте Андижанской области;
  • генеральной проектной организацией – проектную организацию на основе конкурса;
  • источником финансирования – средства местного бюджета Андижанской области, а также иные источники, не запрещенные законодательством.

12. Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям совместно с хокимиятом Андижанской области, Агентством по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения, Министерством иностранных дел Республики Узбекистан в месячный срок разработать и внести на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан "Дорожную карту" по привлечению в СЭЗ "Андижон-фарм" прямых иностранных инвестиций и передовых технологий, прежде всего из Республики Индия, а также обеспечить проведение в первом квартале 2019 года презентаций СЭЗ "Андижон-фарм" в Республике Индия и других странах.

13. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке по заявкам хокимията Андижанской области оформление въездных виз, в том числе многократных, инвестиционному персоналу предприятий, размещаемых на территории СЭЗ "Андижон-фарм", а также членам их семей, без взимания консульских и иных сборов.

14. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке по заявкам хокимията Андижанской области выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку и ее продление по месту временного проживания иностранным специалистам, привлекаемым к реализации инвестиционных проектов на территории СЭЗ "Андижон-фарм", без взимания государственной пошлины.

15. Министерству занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке по заявкам хокимията Андижанской области выдачу (продление) разрешений на привлечение в республику рабочей силы (не имеющихся из числа граждан Республики Узбекистан), а также выдачу (продление) данным гражданам подтверждений на право трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.

16. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и хокима Андижанской области Абдурахманова Ш.К.".

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Итоги консульской деятельности МИД Узбекистана в 2018 году
Обзор прессы с 14 по 20 января
17.01.2019
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди
Обзор прессы с 1 по 7 октября
02.10.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко
Обзор прессы с 10 по 16 сентября
15.09.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, проходившем в городе Туркменбаши Туркменистана
Обзор прессы с 20 по 26 августа
27.08.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ