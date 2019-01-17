В Андижане создается новая свободная экономическая зона

ТАШКЕНТ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. 14 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О создании свободной экономической зоны "Андижон-фарм".

Документ гласит:

"В целях формирования благоприятных условий для активного привлечения инвестиций, прежде всего, прямых иностранных инвестиций из Республики Индия к реализации инвестиционных проектов по созданию высокотехнологичных фармацевтических предприятий в республике, насыщения местного рынка высококачественными лекарственными препаратами отечественного производства, в том числе на основе глубокой переработки местного растительного сырья, а также комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциала Андижанской области, создания на этой основе новых рабочих мест и повышения доходов населения республики:



1. Принять предложение Министерства экономики и промышленности, Министерства финансов, Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям, хокимията Андижанской области о создании в Андижанском районе Андижанской области свободной экономической зоны "Андижон-фарм" (далее – СЭЗ "Андижон-фарм").



2. Определить основными задачами и направлениями деятельности СЭЗ "Андижон-фарм":

привлечение инвестиций и передовых технологий, прежде всего ведущих компаний из Республики Индия, для создания современных производств по выпуску фармацевтической продукции и лекарственных средств с высокой добавленной стоимостью, в том числе в форме "in-bulk";

создание новых современных производств и мощностей по переработке лекарственного растительного сырья и производству готовых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, вспомогательных и упаковочных материалов;

обеспечение комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциала Андижанской области в части выращивания лекарственного растительного сырья в природных условиях для последующей его переработки;

углубление процессов локализации производства фармацевтической продукции на базе местного лекарственного растительного сырья и материалов путем установления тесных кооперационных связей и развития промышленной кооперации между организациями свободной фармацевтической зоны и республики в целом;

опережающее развитие инженерно-коммуникационной, дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры СЭЗ "Андижон-фарм", а также формирование на ее территории современной инфраструктуры качественных логистических услуг;

участие в подготовке высококвалифицированных специалистов исходя из текущих и перспективных потребностей СЭЗ "Андижон-фарм" в профильных кадрах, в том числе путем прохождения ими производственной практики на предприятиях, расположенных на территории СЭЗ "Андижон-фарм".

3. Установить, что:

срок функционирования СЭЗ "Андижон-фарм" составляет 30 лет с возможностью его последующего продления;

в течение срока функционирования на территории СЭЗ "Андижон-фарм" действуют особые налоговый и таможенный режимы.

4. Распространить:

на участников СЭЗ "Андижон-фарм" действие пунктов 3, 4, 5 Указа Президента Республики Узбекистан от 26 октября 2016 года № УП-4853 "О дополнительных мерах по активизации и расширению деятельности свободных экономических зон" с учетом требований Указа Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2018 года № УП-5600 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы координации и управления деятельностью свободных экономических зон";

на Дирекцию СЭЗ "Андижон-фарм" положения пункта 8 Указа Президента Республики Узбекистан от 12 января 2017 года № УП-4931 "О создании свободных экономических зон "Ургут", "Гиждуван", "Коканд" и "Хазарасп".

5. Административному совету свободных экономических зон и малых промышленных зон Андижанской области совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям, Государственным комитетом Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Министерством строительства Республики Узбекистан, Государственным комитетом Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект правительственного решения, предусматривающего определение границ территории, входящей в СЭЗ "Андижон-фарм", и организацию деятельности Дирекции СЭЗ "Андижон-фарм".



6. Определить что, функции Дирекции СЭЗ "Андижон-фарм" могут быть переданы иностранным компаниям, прежде всего индийским, имеющим опыт в развитии и управлении экономическими зонами на основе решения Административного совета свободных экономических зон и малых промышленных зон Андижанской области, с учетом рекомендации Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям, а также Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.



7. Академии наук Республики Узбекистан, Министерству здравоохранения Республики Узбекистан совместно с Ташкентским фармацевтическим институтом на системной основе предоставлять Агентству по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан перечни лекарственных растений для создания промышленных плантаций, исходя из почвенно-климатических условий Андижанской области, а также результаты новых научных исследований в области разработки лекарственных веществ (субстанций) и лекарственных средств на основе преимущественного использования местного лекарственного растительного сырья.



8. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерству жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан, Государственному комитету Республики Узбекистан по автомобильным дорогам, АО "Узбекэнерго", АО "Узтрансгаз" обеспечить гарантированную подводку к территории СЭЗ "Андижон-фарм" и ее участников соответствующей внешней инженерно-коммуникационной инфраструктуры.



9. Хокимияту Андижанской области совместно с Министерством экономики и промышленности, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерством жилищно-коммунального обслуживания, Министерством строительства Республики Узбекистан, Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям, Государственным комитетом Республики Узбекистан по автомобильным дорогам, АО "Узбекэнерго", АО "Узтрансгаз", АО "Узбекистон темир йуллари" в трехмесячный срок на основании разработанного и утвержденного в установленном порядке генерального плана СЭЗ "Андижон-фарм" внести на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект программы опережающего развития инженерно-коммуникационной и производственной инфраструктуры на территории СЭЗ "Андижон-фарм".



10. Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям совместно с Министерством финансов, Министерством экономики и промышленности Республики Узбекистан ежегодно при формировании государственных программ развития Республики Узбекистан на предстоящий год предусматривать в них лимиты капитальных вложений и выделение необходимых централизованных инвестиций для развития транспортной, производственной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры СЭЗ "Андижон-фарм" на основании разработанного и утвержденного в установленном порядке генерального плана СЭЗ "Андижон-фарм".



11. Определить по разработке генерального плана СЭЗ "Андижон-фарм":

заказчиком – ГУП "ИК "Служба единого заказчика" при хокимияте Андижанской области;

генеральной проектной организацией – проектную организацию на основе конкурса;

источником финансирования – средства местного бюджета Андижанской области, а также иные источники, не запрещенные законодательством.

12. Государственному комитету Республики Узбекистан по инвестициям совместно с хокимиятом Андижанской области, Агентством по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения, Министерством иностранных дел Республики Узбекистан в месячный срок разработать и внести на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан "Дорожную карту" по привлечению в СЭЗ "Андижон-фарм" прямых иностранных инвестиций и передовых технологий, прежде всего из Республики Индия, а также обеспечить проведение в первом квартале 2019 года презентаций СЭЗ "Андижон-фарм" в Республике Индия и других странах.



13. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке по заявкам хокимията Андижанской области оформление въездных виз, в том числе многократных, инвестиционному персоналу предприятий, размещаемых на территории СЭЗ "Андижон-фарм", а также членам их семей, без взимания консульских и иных сборов.



14. Министерству внутренних дел Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке по заявкам хокимията Андижанской области выдачу и продление многократных виз, а также временную прописку и ее продление по месту временного проживания иностранным специалистам, привлекаемым к реализации инвестиционных проектов на территории СЭЗ "Андижон-фарм", без взимания государственной пошлины.



15. Министерству занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан обеспечить в установленном порядке по заявкам хокимията Андижанской области выдачу (продление) разрешений на привлечение в республику рабочей силы (не имеющихся из числа граждан Республики Узбекистан), а также выдачу (продление) данным гражданам подтверждений на право трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.



16. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и хокима Андижанской области Абдурахманова Ш.К.".

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